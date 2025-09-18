Гетманцев розповів, як уряд планує сприяти відновленню бізнесу

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявив, що парламент розглядає можливість запровадження особливих умов сплати для відновлення бізнесу у прифронтових регіонах. Це може включати у себе податок на прибуток та пільги при імпортних платежах.

Про він заявив на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів" у Харкові 18 вересня.

Податкові преференції для бізнесу

"Я вважаю такі пропозиції розумними. Щодо окремих регіонів — я чув пропозицію щодо сплати ЄСВ і ментально її підтримую. Але питання у фінансах — це дуже дорого вартує", — зазначив Гетьманцев.

Свою позицію доповнив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім. За його словами, при наданні пільг необхідно враховувати фінансовий внесок підприємств до руйнувань: "Заходи мають визначатися не фізичними втратами, а сумами, сплаченими раніше. Мета — поновити постраждале підприємство, щоб воно могло продовжувати сплачувати податки у майбутньому".

Кім зазначив, що підтримка стосується насамперед "білих" підприємств, які до війни стабільно сплачували податки, але зараз призупинили діяльність через обстріли.

"Логічно, що держава може або вкласти кошти, або надати пільги таким компаніям, щоб вони якнайшвидше відновили роботу", — наголосив він.

За словами чиновника, прискорене відновлення бізнесу дає швидкі фінансові результати і дозволяє центральній владі діяти проактивно, не обмежуючись вирішенням локальних проблем.

Асоціація прифронтових міст та громад — це ініціатива про створення якої оголосили сьогодні, 18 вересня, у Харкові. До нового об’єднання вже долучилися понад 100 громад із прифронтових регіонів, щоб спільно вирішувати їхні актуальні проблеми. Керівником Асоціації обрано міського голову Харкова Ігоря Терехова.

До цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що початком війни багато бізнесів виїхали з прифронтових регіонів. Однак Україні зараз потрібно спрямувати зусилля, аби повернути їх назад та створити для них відповідні умови.

Нагадаємо, що раніше Данило Гетманцев заявив, що бізнесу можуть зменшити кількість перевірок. Це має підтримає тих, хто чесно платить працівникам.