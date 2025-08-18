Відео
Головна Новини дня Бізнесу можуть зменшити кількість перевірок — заява Гетманцева

Бізнесу можуть зменшити кількість перевірок — заява Гетманцева

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 02:38
Відповідальному бізнесу можуть зменшити перевірки, заявив Данило Гетманцев
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Кадр з відео

Законопроєкт №13455, який рекомендовано прийняти депутатам, зменшить перевірки для бізнесу, який платить вищі зарплати. Це полегшить життя бізнесу і підтримає тих, хто чесно платить працівникам.

Таку заяву в інтерв'ю Новини.LIVE зробив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. 

Читайте також:

В чому основна суть законопроєкту №13455

За словами Гетманцева, комітет пропонує прибрати дрібні обмеження, як-от штрафи за несвоєчасну декларацію на 340 гривень, щоб великі компанії могли працювати спокійно і наймати більше людей.

Також в законопроєкті комітет запровадив інструмент в межах ризикоорієнтованого підходу до перевірки бізнесу. Тобто якщо бізнес є добросовісним, то він практично не перевіряється, а якщо бізнес є недобросовісним, то він перевіряється більше.

"Якщо говорити про клуб "Білого бізнесу", який його називають в народі, то понад 9 000 підприємств і тисяча ФОПів вже в цьому переліку. І є дуже великий попит: бізнес хоче до "клубу" потрапити, бізнес хоче, аби ми розширювали цей перелік", — заявив Гетманцев.

Депутат зазначив, що у добросовісного платника взагалі не повинно бути штрафів. 

Раніше ми писали, що до 2028 року середній розмір заробітної плати в Україні щороку зростатиме майже на 5 тисяч гривень. Відтак, уже за три роки показник може досягнути рівня 39 758 грн.

Також ми розповідали, що у сільськогосподарській галузі за минулий рік також зафіксовано приріст середніх доходів працівників

ФОП податки Данило Гетманцев бізнес перевірки ПДВ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
