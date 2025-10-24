Відео
Україна
Новини
Головна Новини дня Прифронтові області мають стати точкою зростання економіки, — Кім

Прифронтові області мають стати точкою зростання економіки, — Кім

Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:20
Оновлено: 18:34
Кім заявив, що прифронтові території мають зростати
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська Рада

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що прифронтові області не мають бути зонами відновлення. Такі території повинні стати справжніми точками зростання економіки України.

Про це він заявив під час Форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє" у п'ятницю, 24 жовтня.

Прифронтові території мають зростати

Зустріч, організована Асоціацією прифронтових міст та громад, зібрала представників понад 120 громад Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Учасники обговорювали інструменти співпраці, ділилися успішними кейсами та визначали пріоритетні кроки розвитку регіонів.

"Ми маємо працювати разом, систематизувати проблеми та вирішувати їх на рівні держави. Наше завдання — зробити з прифронтових територій точки зростання економіки України", — підкреслив Кім.

До обговорення також долучилися представники міністерств, які підтримали ідею створення єдиної платформи взаємодії між громадами. Мета платформи — посилити економічний розвиток та соціальну стійкість прифронтових територій.

Асоціація прифронтових міст та громад вже розпочала підготовку Програми відновлення прифронтових територій України. Її підтримали понад 200 представників місцевої влади, урядових структур та експертного середовища, що свідчить про спільну готовність до масштабного відновлення та розвитку регіонів.

Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з початком війни багато підприємців та бізнесів виїхали з прифронтових регіонів. Однак країні зараз потрібно спрямувати зусилля, аби повернути їх та створити для них відповідні умови.

Також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент розглядає можливість запровадження особливих умов сплати для відновлення бізнесу у прифронтових регіонах. Це може містити податок на прибуток та пільги при імпортних платежах.

Віталій Кім економіка бізнес Український бізнес фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
