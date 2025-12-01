Як підтримують прифронтові території — деталі від Мінекономіки

Міністр економіки Олексій Соболєв. Фото: Фейсбук

Наша держава допомагає прифронтовим територіям, аби залучати працівників та підтримувати відповідний рівень життя. Для цього створюють різні програми та пільги для місцевих жителів та бізнесу.

Міністр економіки Олексій Соболєв прозвітував про результати підтримки прифронтових громад на Форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Допомога прифронтовим територіям

Соболєв розповів, що уряд запровадив 100% бронювання робітників підприємств на прифронтових територіях. За його словами, це дало змогу понад 900 компаніям забронювати понад 30 тисяч працівників.

Крім того, у межах програми "єОселя" видають пільгові іпотеки для прифронтових регіонів — наразі оформлено 17 таких кредитів. Також оновлені правила програми "5–7–9", що дозволило бізнесу залучити 7 млрд грн пільгових кредитів.

Міністр додав, що наступного року запрацює державна програма страхування військових ризиків через Експортно-кредитне агентство. Бізнеси у 15-кілометровій зоні від фронту зможуть страхувати ризики під 0,5% із покриттям до 10 млн грн.

Також діє окрема програма компенсацій для фермерів. За словами Соболєва, заявки вже оформлені і найближчими місяцями очікуються виплати.

Крім того, завдяки гуманітарному розмінуванню цьогоріч в обіг повернули близько 9 тисяч гектарів земель.

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов назвав ключові проблеми прифронтових громад. За його словами, перш за все вони стосуються допомоги ВПО та нестачі медпрацівників.

Також ми писали, що прифронтові громади пропонують новий план підтримки людей. Кожного року в Україні потребують фізичної та психологічної допомоги понад 250 тисяч людей.