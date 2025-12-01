Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Допомога прифронтовим територіям — які кроки робить держава

Допомога прифронтовим територіям — які кроки робить держава

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 13:15
Як підтримують прифронтові території — деталі від Мінекономіки
Міністр економіки Олексій Соболєв. Фото: Фейсбук

Наша держава допомагає прифронтовим територіям, аби залучати працівників та підтримувати відповідний рівень життя. Для цього створюють різні програми та пільги для місцевих жителів та бізнесу.

Міністр економіки Олексій Соболєв прозвітував про результати підтримки прифронтових громад на Форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Реклама
Читайте також:

Допомога прифронтовим територіям

Соболєв розповів, що уряд запровадив 100% бронювання робітників підприємств на прифронтових територіях. За його словами, це дало змогу понад 900 компаніям забронювати понад 30 тисяч працівників.

Крім того, у межах програми "єОселя" видають пільгові іпотеки для прифронтових регіонів — наразі оформлено 17 таких кредитів. Також оновлені правила програми "5–7–9", що дозволило бізнесу залучити 7 млрд грн пільгових кредитів.

Міністр додав, що наступного року запрацює державна програма страхування військових ризиків через Експортно-кредитне агентство. Бізнеси у 15-кілометровій зоні від фронту зможуть страхувати ризики під 0,5% із покриттям до 10 млн грн.

Також діє окрема програма компенсацій для фермерів. За словами Соболєва, заявки вже оформлені і найближчими місяцями очікуються виплати.  

Крім того, завдяки гуманітарному розмінуванню цьогоріч в обіг повернули близько 9 тисяч гектарів земель. 

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов назвав ключові проблеми прифронтових громад. За його словами, перш за все вони стосуються допомоги ВПО та нестачі медпрацівників. 

Також ми писали, що прифронтові громади пропонують новий план підтримки людей. Кожного року в Україні потребують фізичної та психологічної допомоги понад 250 тисяч людей.

Мінекономіки Україна допомога війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації