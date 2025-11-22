Життя людей у прифронтових громадах — новий план підтримки

Форум Асоціації прифронтових міст та громад. Фото: АПМГ

Російські війська за час війни завдали понад 2 200 ударів по системі охорони здоров'я, пошкодили та знищили 800 медичних закладів. Крім того, кожного року в Україні потребують фізичної та психологічної допомоги понад 250 тисяч людей.

Про це повідомили у Дніпрі під час Форуму Асоціації прифронтових міст та громад "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров'я, освіта, соціальна підтримка" 21 листопада.

План підтримки людей у прифронтових громадах

Відомо, що учасниками форуму стали урядовці, керівники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, фахівці медичної та соціальної сфер, а також громадських організацій.

Також участь у заході взяли:

голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов,

міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін,

голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Мунір Мамедзаде,

голова Миколаївської ОВА Віталій Кім,

виконуючий обов'язки голови Полтавської ОВА Володимир Когут,

заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай,

очільники та представники громад Дніпропетровщини, Полтавщини, Донеччини.

Ключова мета цього заходу — обговорити виклики, з якими стикаються прифронтові громади у всіх сферах, та визначити подальші кроки для формування змін.

Харківська область

Так, Терехов розповів, що через збройну агресію РФ у Харкові пошкоджено чи зруйновано 44 заклади охорони здоров'я з 49. За його словами, на відновлення вже спрямували понад 140 млн грн з різних джерел фінансування.

"Це свідчить про те, що питання охорони здоров’я у прифронтових регіонах — окрема реальність. Додайте до цього постійний стрес, нестачу ресурсів, складну логістику для медиків та пацієнтів. Повномасштабна війна спричинила глибоку кризу в системі охорони здоров'я, і кадровий дефіцит — її суттєва частина. Адже дуже багато фахівців були змушені виїхати з прифронтових територій чи залишити роботу через загрозу життю, втрату житла чи емоційного вигорання. А ті, хто залишився, працюють у надскладних умовах", — йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що з кожним роком війни ці проблеми поглиблюються, а отже, потребують оновлених більш системних рішень, які дозволять людям у прифронтових громадах жити та працювати гідно, у безпеці, надаючи та отримуючи усю необхідну допомогу.

Дніпропетровська область

Дніпропетровська область також щодня потерпає від війни. Наразі вже сім громад регіону визнані зонами бойових дій.

За словами заступниці очільника Дніпропетровської ОВА Ірини Грицай, від початку війни регіон пережив майже 20 тисяч обстрілів. Внаслідок цього загинула 721 людина, серед них 40 дітей. Ще 4 380 мешканців були поранені.

"Ворог нищить будинки, школи, садочки, лікарні та об’єкти енергетики. Ми прийняли близько 460 тисяч переселенців, а нині проводимо евакуацію з прифронтових громад Синельниківщини та разом із міжнародними партнерами допомагаємо людям, які змушені залишати свої домівки. Дніпропетровщина стала гуманітарним, логістичним і медичним хабом: лікарі рятують військових і цивільних, розширюємо мережу реабілітаційних відділень. Попри складні умови, працюють аграрії та бізнес", — сказала Грицай.

Полтавська область

Водночас в Полтавській ОВА звернули увагу на необхідність посилити програми, які спрямовані на підтримку ветеранів і ветеранок, а також їхню реінтеграцію в суспільство.

"Наше завдання — зберегти родину ветерана. Після повернення з фронту багато хлопців і дівчат мають труднощі з ментальним здоров’ям: хтось закривається в собі, хтось ізолюється у своїх спільнотах. Тому важливо створювати умови, де сім’я може стабілізуватися — від спільних відновлювальних програм до спортивних і культурних ініціатив", — наголосив очільник ОВА Володимир Когут.

За його словами, зараз негайно потрібно підсилювати забезпечення житлом, яке залишається ключовою потребою. Зазначається, що, навіть попри достатню кількість робочих місць та достойний рівень зарплат, важко говорити про роботу, коли немає можливості облаштувати побут.

Миколаївська область

Про потребу змін у підтримці вразливих категорій людей, зокрема ветеранів, звільнених з полону, говорив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, з початку 2025 року з полону звільнили 493 військовослужбовці з Миколаївської області. З кожним з них налагоджують персональний контакт.

"Для постійного зв'язку з ними створено єдину робочу телефонну лінію, з якої здійснюються дзвінки, консультації, є координація медичної, юридичної, психологічної, соціальної підтримки. Ветеранів інформують про матеріальну допомогу в межах обласної програми "Турбота 2024-2026", — поділився Кім.

Однак він наголосив, що плани мають бути не на рік чи два. Потрібно забезпечити систему належної підтримки на десятиліття вперед.

"Ветерани — важлива частина майбутнього нашої країни. І воно має бути не про втрачене здоров'я, а про відкриті можливості. А отже має бути житло — як фундамент гідного життя після служби, далі — постійний супровід фахівців, аби не "загубити" людину в системі, постійна реабілітація як крок до нормалізації життя і звісно, створення умов для роботи та економічної реінтеграції", — підсумував Віталій Кім.

В результаті Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію державної підтримки, яка об'єднає ресурси держави, місцевого самоврядування та міжнародних партнерів для реалізації практичних рішень, що дозволять громадам посилювати стійкість навіть у зонах постійних загроз.

Крім того, на заході оголосили про приєднання до Асоціації 140 громад Дніпропетровської, Донецької, Полтавської областей. Загалом меморандуми про приєднання підписали вже понад 350 громад прифронтових областей.

