Жизнь людей в прифронтовых громадах — новый план поддержки

Форум Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: АПМГ

Российские войска за время войны нанесли более 2 200 ударов по системе здравоохранения, повредили и уничтожили 800 медицинских учреждений. Кроме того, ежегодно в Украине нуждаются в физической и психологической помощи более 250 тысяч человек.

Об этом сообщили в Днепре во время Форума Ассоциации прифронтовых городов и громад "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка" 21 ноября.

Читайте также:

План поддержки людей в прифронтовых громадах

Известно, что участниками форума стали чиновники, руководители органов местного самоуправления, исполнительной власти, специалисты медицинской и социальной сфер, а также общественных организаций.

Также участие в мероприятии приняли:

председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов,

министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин,

глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мунир Мамедзаде,

председатель Николаевской ОВА Виталий Ким,

исполняющий обязанности председателя Полтавской ОВА Владимир Когут,

заместитель председателя Днепропетровской ОВА Ирина Грицай,

руководители и представители громад Днепропетровщины, Полтавщины, Донетчины.

Ключевая цель этого мероприятия — обсудить вызовы, с которыми сталкиваются прифронтовые громады во всех сферах, и определить дальнейшие шаги для формирования изменений.

Харьковская область

Так, Терехов рассказал, что из-за вооруженной агрессии РФ в Харькове повреждены или разрушены 44 учреждения здравоохранения из 49. По его словам, на восстановление уже направили более 140 млн грн из разных источников финансирования.

"Это свидетельствует о том, что вопрос здравоохранения в прифронтовых регионах — отдельная реальность. Добавьте к этому постоянный стресс, недостаток ресурсов, сложную логистику для медиков и пациентов. Полномасштабная война вызвала глубокий кризис в системе здравоохранения, и кадровый дефицит — ее существенная часть. Ведь очень многие специалисты были вынуждены выехать с прифронтовых территорий или оставить работу из-за угрозы жизни, потери жилья или эмоционального выгорания. А те, кто остался, работают в сверхсложных условиях", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что с каждым годом войны эти проблемы углубляются, а следовательно, требуют обновленных более системных решений, которые позволят людям в прифронтовых громадах жить и работать достойно, в безопасности, предоставляя и получая всю необходимую помощь.

Днепропетровская область

Днепропетровская область также ежедневно страдает от войны. Сейчас уже семь громад региона признаны зонами боевых действий.

По словам заместителя главы Днепропетровской ОВА Ирины Грицай, с начала войны регион пережил почти 20 тысяч обстрелов. В результате этого погиб 721 человек, среди них 40 детей. Еще 4 380 жителей были ранены.

"Враг уничтожает дома, школы, садики, больницы и объекты энергетики. Мы приняли около 460 тысяч переселенцев, а сейчас проводим эвакуацию из прифронтовых громад Синельниковщины и вместе с международными партнерами помогаем людям, которые вынуждены покидать свои дома. Днепропетровщина стала гуманитарным, логистическим и медицинским хабом: врачи спасают военных и гражданских, расширяем сеть реабилитационных отделений. Несмотря на сложные условия, работают аграрии и бизнес", — сказала Грицай.

Полтавская область

В то же время в Полтавской ОВА обратили внимание на необходимость усилить программы, направленные на поддержку ветеранов и ветеранок, а также их реинтеграцию в общество.

"Наша задача — сохранить семью ветерана. После возвращения с фронта многие ребята имеют трудности с ментальным здоровьем: кто-то закрывается в себе, кто-то изолируется в своих сообществах. Поэтому важно создавать условия, где семья может стабилизироваться — от совместных восстановительных программ, до спортивных и культурных инициатив", — отметил глава ОВА Владимир Когут.

По его словам, сейчас немедленно нужно усиливать обеспечение жильем, которое остается ключевой потребностью. Отмечается, что, даже несмотря на достаточное количество рабочих мест и достойный уровень зарплат, трудно говорить о работе, когда нет возможности обустроить быт.

Николаевская область

О необходимости изменений в поддержке уязвимых категорий людей, в частности ветеранов, освобожденных из плена, говорил и председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, с начала 2025 года из плена освободили 493 военнослужащих из Николаевской области. С каждым из них налаживается персональный контакт.

"Для постоянной связи с ними создана единая рабочая телефонная линия, с которой осуществляются звонки, консультации, есть координация медицинской, юридической, психологической, социальной поддержки. Ветеранов информируют о материальной помощи в рамках областной программы "Забота 2024-2026"", — поделился Ким.

Однако он подчеркнул, что планы должны быть не на год или два. Нужно обеспечить систему надлежащей поддержки на десятилетия вперед.

"Ветераны — важная часть будущего нашей страны. И оно должно быть не о потерянном здоровье, а об открытых возможностях. А значит должно быть жилье — как фундамент достойной жизни после службы, далее — постоянное сопровождение специалистов, чтобы не "потерять" человека в системе, постоянная реабилитация как шаг к нормализации жизни и, конечно, создание условий для работы и экономической реинтеграции", — подытожил Виталий Ким.

В результате Ассоциация прифронтовых городов и громад предлагает обновленную концепцию государственной поддержки, которая объединит ресурсы государства, местного самоуправления и международных партнеров для реализации практических решений, которые позволят громадам усиливать устойчивость даже в зонах постоянных угроз.

Кроме того, на мероприятии объявили о присоединении к Ассоциации 140 громад Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областей. В целом меморандумы о присоединении подписали уже более 350 громад прифронтовых областей.

Напомним, ранее стало известно, что прифронтовые громады хотят создать Фонд восстановления. Он должен централизовать страхование, кредитование, грантовые программы и инвестиционные механизмы для территорий.

Также Игорь Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад. Они касаются социальной поддержки, помощи внутренне перемещенных лиц и нехватки медицинских работников.