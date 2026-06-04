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Главная Новости дня Померанцев объяснил, как РФ адаптирует пропаганду под ИИ

Померанцев объяснил, как РФ адаптирует пропаганду под ИИ

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 01:01
Померанцев объяснил, как РФ адаптирует пропаганду под ИИ
Жуоналист и писатель Питер Померанцев. Фото: Jim Bennett/WireImage

Британский журналист, писатель и исследователь пропаганды Питер Померанцев заявил, что Россия активно адаптирует свои информационные операции к эпохе искусственного интеллекта. Российские структуры используют не только традиционные методы дезинформации, но и новые технологии, связанные с работой больших языковых моделей. Одним из таких инструментов он назвал так называемое LLM poisoning.

Об этом Питер Померанцев рассказал журналисту портала Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах международного форума "Архитектура безопасности". 

Этот подход предполагает массовое создание и распространение ложного контента с целью влияния не только на людей, но и на системы искусственного интеллекта. Питер Померанцев отметил, что подобные материалы могут использоваться для формирования определенных ответов языковых моделей на чувствительные политические темы. Эксперт считает, что Россия стремится применять максимально широкий набор инструментов для достижения своих целей в информационной сфере.

Как работает новая схема информационного влияния

Писатель отметил, что наряду с дезинформацией используются кибератаки, коррупционные механизмы, саботаж и другие методы воздействия. Эффективность каждого отдельного инструмента может быть ограниченной, однако их одновременное применение повышает вероятность достижения нужного результата. Именно комплексный подход, по его словам, остается характерной особенностью российских информационных операций.

Говоря о противодействии дезинформации, Питер Померанцев подчеркнул важность критического мышления. Он считает, что в условиях огромного потока информации люди не способны контролировать всю информационную среду, однако могут анализировать собственные реакции на получаемые сообщения. Осознание источников своих эмоций и оценок остается одним из наиболее эффективных способов защиты от манипуляций. 

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искусственный интеллект война в Украине Форум Архитектура безопасности
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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