Жуоналіст і письменник Пітер Померанцев. Фото: Jim Bennett/WireImage

Британський журналіст, письменник і дослідник пропаганди Пітер Померанцев заявив, що Росія активно адаптує свої інформаційні операції до епохи штучного інтелекту. Російські структури використовують не тільки традиційні методи дезінформації, а й нові технології, пов'язані з роботою великих мовних моделей. Одним із таких інструментів він назвав так зване LLM poisoning.

Про це Пітер Померанцев розповів журналісту порталу Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах міжнародного форуму "Архітектура безпеки".

Цей підхід передбачає масове створення і поширення неправдивого контенту з метою впливу не тільки на людей, а й на системи штучного інтелекту. Пітер Померанцев зазначив, що подібні матеріали можуть використовуватися для формування певних відповідей мовних моделей на чутливі політичні теми. Експерт вважає, що Росія прагне застосовувати максимально широкий набір інструментів для досягнення своїх цілей в інформаційній сфері.

Як працює нова схема інформаційного впливу

Письменник зазначив, що поряд із дезінформацією використовуються кібератаки, корупційні механізми, саботаж та інші методи впливу. Ефективність кожного окремого інструменту може бути обмеженою, проте їх одночасне застосування підвищує ймовірність досягнення потрібного результату. Саме комплексний підхід, за його словами, залишається характерною особливістю російських інформаційних операцій.

Говорячи про протидію дезінформації, Пітер Померанцев наголосив на важливості критичного мислення. Він вважає, що в умовах величезного потоку інформації люди не здатні контролювати все інформаційне середовище, проте можуть аналізувати власні реакції на отримані повідомлення. Усвідомлення джерел своїх емоцій та оцінок залишається одним із найефективніших способів захисту від маніпуляцій.

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