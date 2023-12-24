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Польские дальнобойщики усилят блокировку границы с Украиной на Рождество — что известно

24 декабря 2023 04:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Блокировка границы с Польшей - дальнобойщики усилят блокировку на Рождество - детали
Пункт пропуска "Шегини-Медика" во время забастовки польских перевозчиков. Фото: Суспільне Львов
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Дальнобойщики продолжат блокировать три пункта пропуска на границе с Польшей на Рождество. Несмотря на то, что польские фермеры приостановят акцию протеста в Медике с воскресенья, 24 декабря, водители, в свою очередь, угрожают пропускать еще меньше грузовиков, чем раньше.

Об этом сообщает Reuters.

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Дальнобойщики заявили, что останутся на границе на Рождество и будут пропускать только один коммерческий грузовик каждые три часа, а не три авто каждый час, как это происходит сейчас.

"Мы усиливаем акцию протеста, пропуская только один грузовик каждые три часа", — сказала одна из лидеров протеста в Дорогуске Эдита Озигала.

По ее словам, транспортировка гуманитарной помощи и военного оборудования не блокируется.

Прекращение блокады КПП на украинско-польской границе

Решение о разблокировании границы было принято польскими фермерами при условии выполнения их требований.

Среди основных критериев, требуемых польскими фермерами, следующие:

  • дотации на закупку кукурузы;
  • сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года;
  • продление кредитов ликвидности.

Напомним, в правительстве Польши заявили о согласовании последних деталей окончательной договоренности с польскими дальнобойщиками-протестирователями на границе с Украиной. Чиновники говорят, что она должна окончательно покончить с блокадой украинско-польской границы до наступления Рождества.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что хочет разблокировать движение грузовиков на украинско-польской границе. Он планирует это сделать к началу новогодних праздников.

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