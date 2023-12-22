Голова МЗС Польщі виступив за розблокування кордону та назвав можливі терміни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: REUTERS

Міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити до початку новорічних свят.

Про це на пресконференції глав МЗС повідомив Радослав Сікорський.

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"Між сусідами завжди є якісь питання, які потрібно вирішити, як історичні, так і поточні. Тому я взяв із собою польських заступників міністрів транспорту та сільського господарства. Ми повинні відновити умови чесної конкуренції, щоб усі отримували вигоду від торгівлі та транспорту. І я думаю, що те, що ми сказали один одному, може призвести до пошуку рішень", — підкреслив Сікорський.

За словами Кулеби, держави-сусіди будуть продовжувати шукати шляхи вирішення ситуації. Глави МЗС намагатимуться здійснити заходи, необхідні для розблокування кордону.

"Ми почали з необхідності вирішення проблемних питань у взаємовідносинах. Є бажання вирішити ці питання з обох сторін — і в Україні, і в Польщі", — наголосив Кулеба.

Згодом заступник міністра інфраструктури Польщі заявив, що має надію на те, що питання із блокадою кордону та протестами перевізників вирішаться до кінця цього року.

Нагадаємо, станом на 22 грудня на в’їзд в Україну очікують близько 2200 вантажівок. Польські страйкарі продовжують блокаду на пунктах пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова".

Додамо, польський журналіст запитав Володимира Зеленського про те, чи настане компроміс із його країною щодо блокади на кордоні. Також він поцікавився, як президент України бачить відносини з Польщею та які зміни для цього потрібні. На що Зеленський відповів різко, заявивши, що він "не тряпка", а захищає інтереси своєї країни.