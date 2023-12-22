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Глава МИД Польши выступил за разблокирование границы и назвал возможные сроки

22 декабря 2023 19:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Глава МИД Польши выступил за разблокирование границы и назвал возможные сроки
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что хочет разблокировать движение грузовиков на украинско-польской границе. Он планирует это сделать к началу новогодних праздников.

Об этом на пресс-конференции глав МИД сообщил Радослав Сикорский.

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"Между соседями всегда есть какие-то вопросы, которые нужно решить, как исторические, так и текущие. Поэтому я взял с собой польских заместителей министров транспорта и сельского хозяйства. Мы должны восстановить условия честной конкуренции, чтобы все получали выгоду от торговли и транспорта. И я думаю, что то, что мы сказали друг другу, может привести к поиску решений", — подчеркнул Сикорский.

По словам Кулебы, государства-соседи будут продолжать искать пути разрешения ситуации. Главы МИД постараются осуществить меры, необходимые для разблокирования границы.

"Мы начали с необходимости решения проблемных вопросов во взаимоотношениях. Есть желание решить эти вопросы с обеих сторон — и в Украине, и в Польше", — подчеркнул Кулеба.

Впоследствии заместитель министра инфраструктуры Польши заявил, что надеется на то, что вопросы с блокадой границы и протестами перевозчиков решатся до конца этого года.

Напомним, по состоянию на 22 декабря въезда в Украину ожидают около 2200 грузовиков. Польские забастовщики продолжают блокаду на пунктах пропуска "Рава-Русская — Хребене", "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчева".

Добавим, польский журналист спросил Владимира Зеленского о том, наступит ли компромисс с его страной по поводу блокады на границе. Также он поинтересовался, как президент Украины видит отношения с Польшей и какие изменения нужны для этого. На что Зеленский ответил резко, заявив, что он "не тряпка", а защищает интересы своей страны.

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