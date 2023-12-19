Зеленський різко відповів полякам на блокування українського кордону

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Польський журналіст запитав Володимира Зеленського про те, чи настане компроміс з його країною щодо блокади на кордоні. Також він поцікавився, як президент України бачить відносини з Польщею та які зміни для цього потрібні. На що Зеленський відповів різко, заявивши, що він "не тряпка", а захищає інтереси своєї країни.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Захист інтересів держави

"У нас не було коридору, вільного незалежного чорноморського коридору. У нас були проблеми з Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Що в нас лишається, якщо в нас немає моря? У чому компроміс? Ми сказали, що не будемо продавати зерно в Польщі. Просто дайте вивезти це зерно. Я не тряпка. Я захищаю інтереси своєї країни. Я просив: дайте нам вивезти зерно", — наголосив президент.

Своєю чергою президент подякував Польщі та президенту Анджею Дуді.

"Я робив все, щоб віддячити вам. Може, цього замало. Але ми при цьому маємо бути людьми відвертими. Анджей говорив, що українці своїм життям захищають Польщу. Я вважаю, що ми брати з поляками. Ми стояли і стоїмо за вашу незалежність. У мене потужні були стосунки з урядом Моравецького", — зазначив Зеленський.

Зняття блокади на кордоні

За його словами, Польща мала передвиборчу політику, проте весь Європейський Союз був проти цієї блокади.

"Я казав: ви програєте. Весь ЄС був проти блокади. Слава богу, з'явилась розумна Румунія. Президент допоміг нашим фермерам вижити, у нього теж були страйки. Але він сказав: спочатку цінності, а потім ціни", — сказав глава держави.

Він також висловив сподівання, що новий уряд Польщі зніме штучну блокаду.

Ситуація на кордоні

Відомо, що вчора, 18 грудня, польські перевізники знову заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Дорогуськ — Ягодин".

Також заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років.