Зеленский резко ответил полякам на блокировку украинской границы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Польский журналист спросил Владимира Зеленского о том, наступит ли компромисс с его страной по поводу блокады на границе. Также он поинтересовался, как президент Украины видит отношения с Польшей и какие изменения нужны для этого. На что Зеленский ответил резко, заявив, что он "не тряпка", а защищает интересы своей страны.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Защита интересов государства

"У нас не было коридора, свободного независимого черноморского коридора. У нас были проблемы с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей. Что у нас остается, если у нас нет моря? В чем компромисс? Мы сказали, что не будем продавать зерно в Польше. Просто дайте вывезти это зерно. Я не тряпка. Я защищаю интересы своей страны. Я просил: дайте нам вывезти зерно", — подчеркнул президент.

В свою очередь президент поблагодарил Польшу и президента Анджея Дуду.

"Я делал все, чтобы отблагодарить вас. Может, этого мало. Но мы при этом должны быть людьми откровенными. Анджей говорил, что украинцы своей жизнью защищают Польшу. Я считаю, что мы братья с поляками. Мы стояли и стоим за вашу независимость. У меня мощные были отношения с правительством Моравецкого", — отметил Зеленский.

Снятие блокады на границе

По его словам, у Польши была предвыборная политика, однако весь Европейский Союз был против этой блокады.

"Я говорил: вы проиграете. Весь ЕС был против блокады. Слава богу, появилась разумная Румыния. Президент помог нашим фермерам выжить, у него тоже были забастовки. Но он сказал: сначала ценности, а потом цены", — сказал глава государства.

Он также выразил надежду, что новое правительство Польши снимет искусственную блокаду.

Ситуация на границе

Известно, что вчера, 18 декабря, польские перевозчики снова заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Дорогуск — Ягодин".

Также заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что после вступления Украины в Евросоюз нужно закрыть аграрный рынок Польши для товаров из Украины. Блокаду поставок он предложил ввести на 20 лет.