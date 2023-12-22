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Переговори щодо деблокування кордону – у Польщі заявили про прорив

22 грудня 2023 21:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Переговори щодо деблокування кордону – у Польщі заявили про прорив
Блокада польськими далекобійниками кордону з Україною. Ілюстративне фото: Michal Wawer
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В уряді Польщі заявили про узгодження останніх деталей остаточної домовленості з протестуючими польськими далекобійниками на кордоні з Україною. Урядовці кажуть, що вона має остаточно покінчити з блокадою українсько-польського кордону до настання Різдва.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж, пише Wiadomosci.

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За словами політика, сьогодні в Києві проходила тривала зустріч, на якій піднялося питання протесту на кордоні з Польщею. Урядовець зазначив, що вона має стати проривом стосовно реалізації першочергових вимог польських водіїв.

"Ми узгоджуємо останні деталі, що призведе до остаточної домовленості", — сказав Ганчарж.

Він також висловив сподівання, що незабаром має статися зустріч міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака зі страйкарями, яка стане ключем до вирішення деблокади кордону до настання Різдва.

"Ми знаємо про те, що сьогоднішня зустріч мала принести прорив у реалізації найважливішого для польської сторони, тобто підприємців", — зазначив Ганчарж. 

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нещодавно призначеним міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та питання створення спільних виробництв.

Натомість голова польського МЗС заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити до початку новорічних свят.

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