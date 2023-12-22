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Переговоры о деблокаде границы — в Польше заявили о прорыве

22 декабря 2023 21:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Переговоры о деблокаде границы — в Польше заявили о прорыве
Блокада польскими дальнобойщиками границы с Украиной. Иллюстративное фото: Michal Wawer
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В правительстве Польши заявили о согласовании последних деталей окончательной договоренности с протестующими польскими дальнобойщиками на границе с Украиной. Чиновники говорят, что она должна окончательно покончить с блокадой украинско-польской границы до наступления Рождества.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж, пишет Wiadomosci.

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По словам политика, сегодня в Киеве проходила продолжительная встреча, на которой поднимали вопрос протеста на границе с Польшей. Чиновник отметил, что она должна стать прорывом относительно реализации первоочередных требований польских водителей.

"Мы согласовываем последние детали, что приведет к окончательной договоренности", — сказал Ганчарж.

Он также выразил надежду, что вскоре произойдет встреча министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака с забастовщиками, которая станет ключом к решению деблокады границы до наступления Рождества.

"Мы знаем о том, что сегодняшняя встреча должна была принести прорыв в реализации самого важного для польской стороны, то есть предпринимателей", — заметил Ганчарж. 

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Они обсудили дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере и вопросы создания совместных производств.

Глава польского МИД заявил, что хочет разблокировать движение грузовиков на украинско-польской границе. Он планирует это сделать к началу новогодних праздников.

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