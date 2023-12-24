Блокування кордону з Польщею - далекобійники посилять блокування на Різдво - деталі

Пункт пропуску "Шегині-Медика" під час страйку польських перевізників. Фото: Суспільне Львів

Далекобійники продовжать блокувати три пункти пропуску на кордоні з Польщею на Різдво. Незважаючи на те, що польські фермери призупинять акцію протесту в Медиці з неділі, 24 грудня, водії, у свою чергу, погрожують пропускати ще менше вантажівок, ніж раніше.

Про це повідомляє Reuters.

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Далекобійники заявили, що залишаться на кордоні на Різдво і пропускатимуть лише одну комерційну вантажівку що три години, а не три авто щогодини, як це відбувається зараз.

"Ми посилюємо акцію протесту, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години", — сказала одна з лідерів протесту у Дорогуську Едіта Озигала.

За її словами, транспортування гуманітарної допомоги та військового обладнання не блокується.

Припинення блокади КПП на українсько-польському кордоні

Рішення про розблокування кордону було прийняте польськими фермерами, за умови виконання їх вимог.

Серед основних критеріїв, що вимагають польські фермери, такі:

дотації на закупівлю кукурудзи;

збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року;

продовження кредитів ліквідності.

Нагадаємо, в уряді Польщі заявили про узгодження останніх деталей остаточної домовленості з польськими далекобійниками-протестувальниками на кордоні з Україною. Урядовці кажуть, що вона має остаточно покінчити з блокадою українсько-польського кордону до настання Різдва.

Додамо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити до початку новорічних свят.