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Польські далекобійники посилять блокування кордону з Україною на Різдво — що відомо

24 грудня 2023 04:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Блокування кордону з Польщею - далекобійники посилять блокування на Різдво - деталі
Пункт пропуску "Шегині-Медика" під час страйку польських перевізників. Фото: Суспільне Львів
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Далекобійники продовжать блокувати три пункти пропуску на кордоні з Польщею на Різдво. Незважаючи на те, що польські фермери призупинять акцію протесту в Медиці з неділі, 24 грудня, водії, у свою чергу, погрожують пропускати ще менше вантажівок, ніж раніше.

Про це повідомляє Reuters.

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Далекобійники заявили, що залишаться на кордоні на Різдво і пропускатимуть лише одну комерційну вантажівку що три години, а не три авто щогодини, як це відбувається зараз.

"Ми посилюємо акцію протесту, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години", — сказала одна з лідерів протесту у Дорогуську Едіта Озигала.

За її словами, транспортування гуманітарної допомоги та військового обладнання не блокується.

Припинення блокади КПП на українсько-польському кордоні

Рішення про розблокування кордону було прийняте польськими фермерами, за умови виконання їх вимог.

Серед основних критеріїв, що вимагають польські фермери, такі:

  • дотації на закупівлю кукурудзи;
  • збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року;
  • продовження кредитів ліквідності.

Нагадаємо, в уряді Польщі заявили про узгодження останніх деталей остаточної домовленості з польськими далекобійниками-протестувальниками на кордоні з Україною. Урядовці кажуть, що вона має остаточно покінчити з блокадою українсько-польського кордону до настання Різдва.

Додамо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити до початку новорічних свят.

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