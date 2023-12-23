Польські фермери призупинили блокаду на пункті пропуску "Шегині — Медики"

Блокада кордону з Україною. Ілюстративне фото: Michal Wawer

Польські фермери зупинили блокування контрольно-пропускного пункту "Шегині — Медики" на українсько-польському кордоні, сьогодні, 23 грудня. Новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском веде перемовини з протестувальниками.

Про це повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.

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За даними Колодзейчака, рішення про розблокування кордону було прийняте польськими фермерами, за умови виконання їх вимог.

Серед основних критеріїв, що вимагають польські фермери, такі:

дотації на закупівлю кукурудзи;

збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року;

продовження кредитів ліквідності.

"З самого ранку разом із міністром ми поспілкувалися з фермерами, які очолювали акцію протесту. Протест призупинено, три основні вимоги якнайшвидше перейдуть у фазу реалізації", — вказав Колодзейчак.

Переговори з фермерами. Фото: Міхал Колодзейчак

У дописі віцеміністра вказано, що в новому році польська влада планує розпочати переговори з фермерами, щоб знайти спільне розв'язання проблеми.

"Фермери повинні повернути свою суб’єктність і довіру. Основою нинішніх протестів є безвідповідальна політика уряду", — підкреслив Колодзейчак.

Повідомлення про припинення блокади. Фото: скриншот допису Колодзейчака

Нагадаємо, в уряді Польщі заявили про узгодження останніх деталей остаточної домовленості з польськими далекобійниками-протестувальниками на кордоні з Україною. Урядовці кажуть, що вона має остаточно покінчити з блокадою українсько-польського кордону до настання Різдва.

Додамо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити до початку новорічних свят.