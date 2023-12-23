Польские фермеры приостановили блокаду на пункте пропуска "Шегини — Медики"
Польские фермеры остановили блокировку контрольно-пропускного пункта "Шегини — Медики" на украинско-польской границе, сегодня, 23 декабря. Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском ведет переговоры с протестующими.
Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак.
Прекращение блокады КПП на украинско-польской границе
По данным Колодзейчака, решение о разблокировании границы было принято польскими фермерами при условии выполнения их требований.
Среди основных критериев, требуемых польскими фермерами, следующие:
- дотации на закупку кукурузы;
- сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года;
- продление кредитов ликвидности.
"С самого утра вместе с министром мы пообщались с фермерами, которые возглавляли акцию протеста. Протест приостановлен, три основных требования как можно быстрее перейдут в фазу реализации", — указал Колодзейчак.
В сообщении вице-министра указано, что в новом году польские власти планируют начать переговоры с фермерами, чтобы найти общее решение проблемы.
"Фермеры должны вернуть свою субъектность и доверие. Основой нынешних протестов является безответственная политика правительства", — подчеркнул Колодзейчак.
Напомним, в правительстве Польши заявили о согласовании последних деталей окончательной договоренности с польскими дальнобойщиками на границе с Украиной. Чиновники говорят, что она должна окончательно покончить с блокадой украинско-польской границы до наступления Рождества.
Добавим, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что хочет разблокировать движение грузовиков на украинско-польской границе. Он планирует это сделать к началу новогодних праздников.
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