Польша не пустит Украину в ЕС — снова шантаж Волынской трагедией

Польша не пустит Украину в ЕС — снова шантаж Волынской трагедией

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 06:49
В Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в Евросоюз из-за Волынской трагедии
Акция поляков перед консульством Украины в Кракове. Фото: Gazeta Wyborcza

В Польше официальные лица перешли к прямому шантажу в случае не признания односторонней вины Украины в Волынской трагедии 1943 года. Министр обороны Польши Михал Косиняк-Камыш заявил, что его страна не будет поддерживать вступление Украины в ЕС, пока вопрос Волынской трагедии (Волынской резни, как ее называют в Польше) не будет должным образом решен.

Слова министра передает агентство PAP.

Читайте также:

Чего требует польский министр

Польша не пустит Украину в ЕС — снова шантаж Волынской трагедией - фото 1
Министр обороны Польши Михал Косиняк-Камыш. Фото: PAP

Михал Косиняк-Камыш отметил необходимость проведения эксгумации жертв геноцида и чествования их памяти. Министр назвал деятельность Степана Бандеры преступной, а Волынскую трагедию геноцидом поляков одним из самых страшных преступлений против человечества.

"Бандера был преступником, это не подлежит никакому сомнению, геноцид на Волыни — один из самых страшных актов террора против нации в истории нашей цивилизации, Украина должна ответить за это, должны быть памятники, эксгумация, достойное захоронение. Мы никогда от этого не отступим", — сказал Косиняк-Камыш.

Однако в то же время он подчеркнул, что отказ в поддержке Украины является несостоятельным шагом с точки зрения безопасности Польши, поскольку помощь Украине способствует укреплению ситуации безопасности в регионе.

В завершение Косиняк-Камыш предупредил об опасности подыгрывания российской пропаганде, которая пытается дискредитировать Украину. Он призвал к сбалансированному подходу, который учитывает как историческую память, так и современные вызовы.

Ранее сообщалось, что ультрас израильского клуба Маккаби обвинили поляков в массовых убийствах евреев в 1939 году. Во время матча болельщики развернули баннер с надписью "Убийцы с 1939 года", что стало отсылкой к историческим событиям.

А один из  из депутатов польского Сейма от коалиции правых групп "Конфедерация" заявил, что лозунг "Слава Украине!" является нацистским..

Европейский союз Польша трагедия политики Волынь
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
