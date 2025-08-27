У Польщі пригрозили заблокувати вступ України до Євросоюзу через Волинську трагедію

Акція поляків перед консульством України в Кракові. Фото: Gazeta Wyborcza

У Польщі офіційні особи перейшли до прямого шантажу у разі не визнання однобічною провини України у Волинській трагедії 1943 року. Міністр оборони Польщі Міхал Косіняк-Камиш заявив, що його країна не підтримуватиме вступ України до ЄС, поки питання Волинської трагедії (Волинської різанини, як її називають у Польщі) не буде належним чином вирішено.

Слова міністра передає агенція PAP.

Чого вимагає польській міністр

Міністр оборони Польщі Міхал Косіняк-Камиш. Фото: PAP

Міхал Косіняк-Камиш наголосив на необхідності проведення ексгумації жертв геноциду та вшанування їхньої пам'яті. Міністр назвав діяльність Степана Бандери злочинною, а Волинську трагедію геноцидом поляків одним із найстрашніших злочинів проти людства.

"Бандера був злочинцем, це не підлягає жодному сумніву, геноцид на Волині — один із найстрашніших актів терору проти нації в історії нашої цивілізації, Україна повинна відповісти за це, повинні бути пам'ятники, ексгумація, гідне поховання. Ми ніколи від цього не відступимо", — сказав Косіняк-Камиш.

Проте водночас він підкреслив, що відмова у підтримці України є неспроможним кроком з точки зору безпеки Польщі, оскільки допомога Україні сприяє зміцненню безпекової ситуації в регіоні.

На завершення Косіняк-Камиш попередив про небезпеку підігравання російській пропаганді, яка намагається дискредитувати Україну. Він закликав до збалансованого підходу, який враховує як історичну пам'ять, так і сучасні виклики.

