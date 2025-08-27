Відео
Головна Новини дня Польща шантажує Україну вступом до ЄС — знову Волинська трагедія

Польща шантажує Україну вступом до ЄС — знову Волинська трагедія

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 06:49
У Польщі пригрозили заблокувати вступ України до Євросоюзу через Волинську трагедію
Акція поляків перед консульством України в Кракові. Фото: Gazeta Wyborcza

У Польщі офіційні особи перейшли до прямого шантажу у разі не визнання однобічною провини України у Волинській трагедії 1943 року. Міністр оборони Польщі Міхал Косіняк-Камиш заявив, що його країна не підтримуватиме вступ України до ЄС, поки питання Волинської трагедії (Волинської різанини, як її називають у Польщі) не буде належним чином вирішено.

Слова міністра передає агенція PAP.

Читайте також:

Чого вимагає польській міністр

Польща шантажує Україну вступом до ЄС — знову Волинська трагедія - фото 1
Міністр оборони Польщі Міхал Косіняк-Камиш. Фото: PAP

Міхал Косіняк-Камиш наголосив на необхідності проведення ексгумації жертв геноциду та вшанування їхньої пам'яті. Міністр назвав діяльність Степана Бандери злочинною, а Волинську трагедію геноцидом поляків одним із найстрашніших злочинів проти людства. 

"Бандера був злочинцем, це не підлягає жодному сумніву, геноцид на Волині — один із найстрашніших актів терору проти нації в історії нашої цивілізації, Україна повинна відповісти за це, повинні бути пам'ятники, ексгумація, гідне поховання. Ми ніколи від цього не відступимо", — сказав Косіняк-Камиш.

Проте водночас він підкреслив, що відмова у підтримці України є неспроможним кроком з точки зору безпеки Польщі, оскільки допомога Україні сприяє зміцненню безпекової ситуації в регіоні. 

На завершення Косіняк-Камиш попередив про небезпеку підігравання російській пропаганді, яка намагається дискредитувати Україну. Він закликав до збалансованого підходу, який враховує як історичну пам'ять, так і сучасні виклики.

Раніше повідомлялось, що ультрас ізраїльського клубу Маккабі звинуватили поляків у масових вбивствах євреїв у 1939 році. Під час матчу вболівальники розгорнули банер із написом "Вбивці з 1939 року", що стало відсиланням до історичних подій.

А один  з депутатів польського  Сейму від коаліції правих груп "Конфедерація" заявив, що лозунг "Слава Україні!" є нацистським.   

Європейський союз Польща трагедія політики Волинь
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
