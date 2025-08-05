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Головна Новини дня Радикалів Польщі обурила "Слава Україні!" — посол гідно відповів

Радикалів Польщі обурила "Слава Україні!" — посол гідно відповів

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 05:54
Посол України в Польщі гідно відповів на закиди місцевих правих сил, які обурились лозунгом Слава Україні
Антиукраїнський мітинг коаліції правих груп "Конфедерація" на вулицях Польщі. Фото: Соцмережі

Посол України в Польщі Василь Боднар гідно відповів на звинувачення одного з депутатів Сейму від коаліції правих груп "Конфедерація". Польський депутат заявив, що лозунг "Слава Україні!" є нацистським.

Свою відповідь посол дав у Facebook українською та польською мовами.

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Антиукраїнський протест "Конфедерації". Фото: Gazeta Wyborcza

Василь Боднар підкреслив, що в Україні лозунг "Слава Україні!" є офіційним національним гаслом, що символізує боротьбу за незалежність, гідність та самопожертву українського народу. Посол порівняв цей лозунг з польським "Niech żyje Polska!", який також є символом героїзму та боротьби за свободу.

Український посол акцентував, що спроби прив'язати "Слава Україні!" до нацизму є не лише історично необґрунтованими, а й небезпечними, оскільки сприяють дестабілізації демократичного світу та підігрують ворожим силам.

Що відомо про "Конфедерацію"

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Гжеґож Браун гасить святкову ханукальну менору. Фото: агенція Anadolu

Це об'єднання польських правих та ультраправих націоналістичних сил. В Сеймі Польщі коаліція має 16 депутатів з 460, а в Європарламенті 5 представників з 53.

Коаліція відзначається категорично негативним ставленням до України та українських біженців. Виступає проти "українізації" Польщі та викладання української мови в польських школах для українських дітей.

Представники коаліції повторюють російські наративи на свій польській імперський лад. Наприклад про те, що "Польща в 31 раз як держава старша за Україну". Звичайно, в хід йдуть однобічні звинувачення українців у Волинській трагедії.

Також представники коаліції помічені в антисемітських виступах. У 2023 році депутат сейму від "Конфедерації свободи й незалежності" Гжеґож Браун, який підозріло нагадує малахольного депутата РФ Віталія Мілонова, загасив порошковим вогнегасником свічки на святковій ханукальній менорі.

А ще цей депутат записав провокативне відео у Львові біля пам'ятника Степану Бандері під яким заявив, що "українці досі шанують вбивцю 100 тисяч поляків". 

Раніше ми писали, що Польща хоче переглянути умови надання соціальної допомоги українцям у 2025 році. 

Також ми повідомляли, що у Польщі витрати на комунальні послуги зазвичай складають близько 15% середнього заробітку, але ця сума залежить від площі житла, кількості мешканців і місця розташування.

Польща біженці українці в Польщі Слава Україні Сейм
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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