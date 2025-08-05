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Радикалов Польши возмутила "Слава Украине!" — наш посол ответил

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Дата публикации 5 августа 2025 05:54
Посол Украины в Польше достойно ответил на упреки местных правых сил, которые возмутились лозунгом Слава Украине
Антиукраинский митинг коалиции правых групп "Конфедерация" на улицах Польши. Фото: Соцсети

Посол Украины в Польше Василий Боднар достойно ответил на обвинения одного из депутатов Сейма от коалиции правых групп "Конфедерация". Польский депутат заявил, что лозунг "Слава Украине!" является нацистским.

Свой ответ посол дал в Facebook на украинском и польском языках.

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Антиукраинский протест "Конфедерации". Фото: Gazeta Wyborcza

Василий Боднар подчеркнул, что в Украине лозунг "Слава Украине!" является официальным национальным лозунгом, символизирующим борьбу за независимость, достоинство и самопожертвование украинского народа. Посол сравнил этот лозунг с польским "Niech żyje Polska!", который также является символом героизма и борьбы за свободу.

Украинский посол акцентировал, что попытки привязать "Слава Украине!" к нацизму являются не только исторически необоснованными, но и опасными, поскольку способствуют дестабилизации демократического мира и подыгрывают враждебным силам.

Что известно о "Конфедерации"

Радикалов Польши возмутила "Слава Украине!" — наш посол ответил - фото 1
Гжегож Браун гасит праздничную ханукальную менору. Фото: агентство Anadolu

Это объединение польских правых и ультраправых националистических сил. В Сейме Польши коалиция имеет 16 депутатов из 460, а в Европарламенте 5 представителей из 53.

Коалиция отмечается категорически негативным отношением к Украине и украинским беженцам. Выступает против "украинизации" Польши и преподавания украинского языка в польских школах для украинских детей.

Представители коалиции повторяют российские нарративы на свой польский имперский лад. Например о том, что "Польша в 31 раз как государство старше Украины". Конечно, в ход идут односторонние обвинения украинцев в Волынской трагедии.

Также представители коалиции замечены в антисемитских выступлениях. В 2023 году депутат сейма от "Конфедерации свободы и независимости" Гжегож Браун, подозрительно напоминающий малахольного депутата РФ Виталия Милонова, потушил порошковым огнетушителем свечи на праздничной ханукальной меноре.

А еще этот депутат записал провокационное видео во Львове возле памятника Степану Бандере под которым заявил, что "украинцы до сих пор почитают убийцу 100 тысяч поляков".

Ранее мы писали, что Польша хочет пересмотреть условия предоставления социальной помощи украинцам в 2025 году.

Также мы сообщали, что в Польше расходы на коммунальные услуги обычно составляют около 15% среднего заработка, но эта сумма зависит от площади жилья, количества жителей и местоположения.

Польша беженцы украинцы в Польше Слава Украине Сейм
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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