Посол Украины в Польше достойно ответил на упреки местных правых сил, которые возмутились лозунгом Слава Украине

Антиукраинский митинг коалиции правых групп "Конфедерация" на улицах Польши. Фото: Соцсети

Посол Украины в Польше Василий Боднар достойно ответил на обвинения одного из депутатов Сейма от коалиции правых групп "Конфедерация". Польский депутат заявил, что лозунг "Слава Украине!" является нацистским.

Свой ответ посол дал в Facebook на украинском и польском языках.

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Антиукраинский протест "Конфедерации". Фото: Gazeta Wyborcza

Василий Боднар подчеркнул, что в Украине лозунг "Слава Украине!" является официальным национальным лозунгом, символизирующим борьбу за независимость, достоинство и самопожертвование украинского народа. Посол сравнил этот лозунг с польским "Niech żyje Polska!", который также является символом героизма и борьбы за свободу.

Украинский посол акцентировал, что попытки привязать "Слава Украине!" к нацизму являются не только исторически необоснованными, но и опасными, поскольку способствуют дестабилизации демократического мира и подыгрывают враждебным силам.

Что известно о "Конфедерации"

Гжегож Браун гасит праздничную ханукальную менору. Фото: агентство Anadolu

Это объединение польских правых и ультраправых националистических сил. В Сейме Польши коалиция имеет 16 депутатов из 460, а в Европарламенте 5 представителей из 53.

Коалиция отмечается категорически негативным отношением к Украине и украинским беженцам. Выступает против "украинизации" Польши и преподавания украинского языка в польских школах для украинских детей.

Представители коалиции повторяют российские нарративы на свой польский имперский лад. Например о том, что "Польша в 31 раз как государство старше Украины". Конечно, в ход идут односторонние обвинения украинцев в Волынской трагедии.

Также представители коалиции замечены в антисемитских выступлениях. В 2023 году депутат сейма от "Конфедерации свободы и независимости" Гжегож Браун, подозрительно напоминающий малахольного депутата РФ Виталия Милонова, потушил порошковым огнетушителем свечи на праздничной ханукальной меноре.

А еще этот депутат записал провокационное видео во Львове возле памятника Степану Бандере под которым заявил, что "украинцы до сих пор почитают убийцу 100 тысяч поляков".

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