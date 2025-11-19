Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

Польша закрывает последнее консульство РФ в Гданьске — детали

Польша закрывает последнее консульство РФ в Гданьске — детали

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:29
обновлено: 16:59
Диверсии в Польше — МИД закрыл последнее консульство в Гданьске
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: REUTERS

Польша закрывает последнее российское консульство в Гданьске. Это ответ на последние диверсии России на железной дороге.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Х 19 ноября.

Читайте также:

Закрытие консульства РФ в Польше

"Я принял решение отозвать согласие на функционирование последнего Генерального консульства России в Гданьске. Это сообщение будет сообщено российской стороне в ближайшие часы официальной нотой", — сказал Сикорский.

Закриття консульства РФ в Польщі
Скриншот сообщения МИД Польши

Отмечается, что ранее были закрыты еще два российских консульства в Познани и Кракове в ответ на предыдущие случаи саботажа. После этого в Польше останется только одно работающее диппредставительство России — посольство в Варшаве.

"В ответ на попытку поджечь красочный завод во Вроцлаве я решил закрыть консульство РФ в Познани. Позже произошел поджог большого торгового комплекса на улице Маривилска. Именно тогда я принял решение еще больше сократить дипломатическое и консульское присутствие России в Польше. Я отозвал свое согласие на функционирование российского консульства в Кракове. Затем я объявил, что будут дальнейшие решения, если Россия не прекратит диверсионные атаки на Польшу. Россия не только не отступила, но и эти атаки обостряются", — заявлял ранее глава МИД.

По его словам, целью последних диверсий было убийство большого количества людей, поэтому это следует рассматривать не как саботаж, а как государственный террор.

Напомним, 16 ноября в Польше повредили железнодорожный участок на маршруте Демплин-Варшава. Из-за этого остановился поезд, а власти не исключают диверсию.

Уже 17 ноября Дональд Туск сообщил, что в стране взорвали решающий путь для помощи Украине. По его словам, это серьезная диверсия и пообещал быстро найти виновных.

Польша диверсия Россия Радослав Сикорский консульство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
