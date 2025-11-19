Відео
Україна
Польща закриває останнє консульство РФ в Гданську — деталі

Польща закриває останнє консульство РФ в Гданську — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 16:29
Оновлено: 16:29
Диверсії в Польщі — МЗС закрило останнє консульство в Гданську
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: REUTERS

Польща закриває останнє російське консульство в Гданську. Це відповідь на останні диверсії Росії на залізниці.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Х 19 листопада.

Читайте також:

Закриття консульства РФ в Польщі

"Я прийняв рішення відкликати згоду на функціонування останнього Генерального консульства Росії в Гданську. Це повідомлення буде повідомлено російській стороні найближчими годинами офіційною нотою", — сказав Сікорський. 

Закриття консульства РФ в Польщі
Скриншот допису МЗС Польщі

Зазначається, що раніше були закриті ще два російські консульства у Познані та Кракові у відповідь на попередні випадки саботажу. Після цього в Польщі залишиться лише одне працююче диппредставництво Росії — посольство у Варшаві. 

"У відповідь на спробу підпалити фарбовий завод у Вроцлаві я вирішив закрити консульство РФ у Познані. Пізніше стався підпал великого торгового комплексу на вулиці Маривілська. Саме тоді я прийняв рішення ще більше скоротити дипломатичну та консульську присутність Росії в Польщі. Я відкликав свою згоду на функціонування російського консульства в Кракові. Потім я оголосив, що будуть подальші рішення, якщо Росія не припинить диверсійні атаки на Польщу. Росія не лише не відступила, а й ці атаки загострюються", — заявляв раніше очільник МЗС. 

За його словами, метою останніх диверсій було вбивство великої кількості людей, тому це слід розглядати не як саботаж, а як державний терор.

Нагадаємо, 16 листопада у Польщі пошкодили залізничну ділянку на маршруті Демплін-Варшава. Через це зупинився поїзд, а влада не виключає диверсію.

Вже 17 листопада Дональд Туск повідомив, що в країні підірвали вирішальний шлях для допомоги Україні. За його словами, це серйозна диверсія та пообіцяв швидко знайти винних.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
