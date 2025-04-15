Как происходит рекрутинг в армию РФ — ответ военнопленных граждан Китая

Пленные китайские военные во время пресс-конференции в Киеве. Фото: Суспільне Новини/Дарья Нематиан Золбин

Россияне вербуют иностранцев в ряды своего войска через посредников. Гражданам других стран они сначала предлагают работу, которая не связана с военной службой.

Как сообщает Суспільне, об этом 14 апреля во время пресс-конференции, которую организовала СБУ, сообщили военнопленные граждане Китая.

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Один из военнопленных Чжан Ренбо рассказал, что хотел получить работу, связанную с реабилитацией, сначала отказывался участвовать в боевых действиях, однако потом все равно попал на фронт.

Другой военнослужащий Ван Гуанцзюнь сообщил, что в Москву прибыл 5 февраля, а уже 25 февраля стал контрактником в российской армии. Сначала его переправили в Ростов, однако уже 1 апреля отправили на линию фронта в Донецкой области. По словам пленного, сначала его обещали устроить на должность строителя, а условия контракта скрыли.

"Все документы были на русском языке, коммуникация была с помощью жестов, показывали знаками, что нам нужно делать", — сообщил пленный.

Также он добавил, что украинских военных не убивал, ведь на линии фронта находился недолго.

Напомним, пленный китаец Чжан Женьбао пожаловался на условия службы в российской армии. Мужчина сообщил, что присоединился к войску РФ по контракту, однако не мог пользоваться карточкой, на которой была оплата за службу.

Также мы сообщали, что в составе российского войска против Украины воюют более ста граждан Китая. Все они являются наемниками.