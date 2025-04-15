Полонений китаєць поскаржився на умови служби в російському війську

Чжан Женьбао. Фото: Укрінформ

У Донецькій області Сили оборони взяли в полон Чжана Женьбао. Китаєць долучився до російського війська за контрактом, однак залишився невдоволеним умовами служби.

Про це повідомляє Укрінформ.

Реклама

Читайте також:

Скарги іноземця на умови служби в російському війську

Чжан зазначив, що отримував гроші за службу на картку, якою не міг користуватися.

"Я отримав карту із 200 тисячами рублів, але цією карткою я не міг користуватися. Фактично ці гроші разом із телефоном, на якому було встановлено застосунок, пов'язаний із карткою, періодично забирали росіяни та витрачали під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої", — розповів іноземець.

За словами Чжана, до Москви він прибув 20 грудня минулого року та перебував там тиждень, після чого відправився в Донецьк і до початку бойових дій переміщувався між різними бліндажами. Російські війська постійно перебували під обстрілами. У полон Чжан Женьбао потрапив 5 квітня.

Нагадаємо, військовополонені китайці поспілкувалися зі ЗМІ. Наразі всі вони мріють про повернення додому.

Раніше американський телеканал закликав Дональда Трампа посприяти поверненню українських дітей на Батьківщину. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни викрали понад 19 тисяч маленьких українців.