Пленный китаец пожаловался на условия службы в российской армии

Чжан Жэньбао. Фото: Укрінформ

В Донецкой области Силы обороны взяли в плен Чжана Женьбао. Китаец присоединился к российской армии по контракту, однако остался недовольным условиями службы.

Об этом сообщает Укрінформ.

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Чжан отметил, что получал деньги за службу на карточку, которой не мог пользоваться.

"Я получил карту с 200 тысячами рублей, но этой карточкой я не мог пользоваться. Фактически эти деньги вместе с телефоном, на котором было установлено приложение, связанное с карточкой, периодически забирали россияне и тратили под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства", — рассказал иностранец.

По словам Чжана, в Москву он прибыл 20 декабря прошлого года и находился там неделю, после чего отправился в Донецк и до начала боевых действий перемещался между различными блиндажами. Российские войска постоянно находились под обстрелами. В плен Чжан Жэньбао попал 5 апреля.

Напомним, военнопленные китайцы пообщались со СМИ. Сейчас все они мечтают о возвращении домой.

Ранее американский телеканал призвал Дональда Трампа поспособствовать возвращению украинских детей на Родину. С начала полномасштабного вторжения россияне похитили более 19 тысяч маленьких украинцев.