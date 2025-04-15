Пленный китаец пожаловался на условия службы в российской армии

Пленный китаец пожаловался на российских военных
В Донецкой области Силы обороны взяли в плен Чжана Женьбао. Китаец присоединился к российской армии по контракту, однако остался недовольным условиями службы.
Об этом сообщает Укрінформ.
Жалобы иностранца на условия службы в российской армии
Чжан отметил, что получал деньги за службу на карточку, которой не мог пользоваться.
"Я получил карту с 200 тысячами рублей, но этой карточкой я не мог пользоваться. Фактически эти деньги вместе с телефоном, на котором было установлено приложение, связанное с карточкой, периодически забирали россияне и тратили под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства", — рассказал иностранец.
По словам Чжана, в Москву он прибыл 20 декабря прошлого года и находился там неделю, после чего отправился в Донецк и до начала боевых действий перемещался между различными блиндажами. Российские войска постоянно находились под обстрелами. В плен Чжан Жэньбао попал 5 апреля.
Напомним, военнопленные китайцы пообщались со СМИ. Сейчас все они мечтают о возвращении домой.
Ранее американский телеканал призвал Дональда Трампа поспособствовать возвращению украинских детей на Родину. С начала полномасштабного вторжения россияне похитили более 19 тысяч маленьких украинцев.
Читайте Новини.LIVE!