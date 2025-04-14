Військовополонені з Китаю вперше поспілкувалися зі ЗМІ — відео

Військовополонений китаєць. Фото: СБУ

​Полонені китайці, що воювали за армію РФ, вперше розповіли свою версію подій. Нині всі вони прагнуть одного — повернутися додому.

Про це вони сказали під час пресконференції, яку провела СБУ.

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Що розповіли полонені китайці

За їхніми словами, у Китаї створюється образ дружнього ставлення до Росії. Як зазначив один з полонених, у китайському інформаційному просторі переважають повідомлення про "перемоги Росії", а в соцмережах можна побачити військову форму та рекламу.

"У Китаї престижно бути в армії, тому хтось може захотіти піти в армію в іншій країні", — розповів він.

Військовополонені розказали, що Росія вербує іноземців до армії через посередників, які пропонують роботу, не пов’язану зі службою.

Один з військовополонених, Чжан Ренбо, хотів отримати роботу, пов’язану з реабілітацією, однак зрештою став військовим. За словами другого полоненого, Вана Гуанцзюня, від нього приховували інформацію щодо контракту, не надавали деталей стосовно обов'язків та винагороди. Йому також спершу пропонували роботу будівельником.

"Усі документи були російською мовою, комунікація була за допомогою жестів, показували знаками, що нам потрібно робити. Ситуація була: я отримав карту, на яку отримав суму у 200 тис. рублів, але я не міг цією картою користуватись. Періодично росіяни забирали карту, щоб витрачати гроші на пальне, на павербанки", — розповів Ренбо.

Один із полонених запевнив: він не вбивав українців. За його словами, на передовій він пробув лише три дні, а перед тим — місяць на полігоні. Саме під час здачі в полон він уперше побачив українських військових. До підписання контракту з російською армією жоден із них не мав бойового досвіду.

Китайці не приховують розчарування в російській пропаганді. Вони зізнаються: все, що чули від росіян про Україну, виявилося неправдою.

"Росія — не така сильна, як здається, а Україна — зовсім не слабка. Ми не радимо нікому йти на війну проти України. Краще взагалі не брати участі у війнах", — сказав один із полонених.

Особливо шокуючим став випадок із хімічною атакою. Один із чоловіків ледь не загинув від дії хімічної зброї, яку застосували самі ж росіяни саме в той момент, коли його захоплювали українські військові.

Нагадаємо, під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн" Зеленський заявив, що Росія покриває дефіцит військ найманцями з Китаю.

Також президент нещодавно показав відео з допиту китайських полонених.

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