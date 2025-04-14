Военнопленные из Китая впервые пообщались со СМИ - видео

Военнопленный китаец. Фото: СБУ

Пленные китайцы, воевавшие за армию РФ, впервые рассказали свою версию событий. Сейчас они хотят одного — вернуться домой.

Об этом они рассказзали во время пресс-конференции, которую провела СБУ.

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Что рассказали пленные китайцы

По их словам, в Китае создается образ дружественного отношения к России. Как отметил один из пленных, в китайском информационном пространстве преобладают сообщения о "победах России", а в соцсетях можно увидеть военную форму и рекламу.

"В Китае престижно быть в армии, поэтому кто-то может захотеть пойти в армию в другой стране", — рассказал он.

Военнопленные рассказали, что Россия вербует иностранцев в армию через посредников, которые предлагают работу, не связанную со службой.

Один из военнопленных, Чжан Ренбо, хотел получить работу, связанную с реабилитацией, однако в итоге стал военным. По словам второго пленного, Вана Гуанцзюня, от него скрывали информацию о контракте, не предоставляли деталей относительно обязанностей и вознаграждения. Ему также сначала предлагали работу строителем.

"Все документы были на русском языке, коммуникация была с помощью жестов, показывали знаками, что нам нужно делать. Ситуация была: я получил карту, на которую получил сумму в 200 тыс. рублей, но я не мог этой картой пользоваться. Периодически россияне забирали карту, чтобы тратить деньги на топливо, на павербанки", — рассказал Ренбо.

Один из пленных заверил: он не убивал украинцев. По его словам, на передовой он пробыл всего три дня, а перед тем — месяц на полигоне. Именно во время сдачи в плен он впервые увидел украинских военных. До подписания контракта с российской армией ни один из них не имел боевого опыта.

Китайцы не скрывают разочарования в российской пропаганде. Они признаются: все, что слышали от россиян об Украине, оказалось неправдой.

"Россия — не такая сильная, как кажется, а Украина — вовсе не слабая. Мы не советуем никому идти на войну против Украины. Лучше вообще не участвовать в войнах", — сказал один из пленных.

Особенно шокирующим стал случай с химической атакой. Один из мужчин едва не погиб от действия химического оружия, которое применили сами же россияне именно в тот момент, когда его захватывали украинские военные.

Напомним, во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" Зеленский заявил, что Россия покрывает дефицит войск наемниками из Китая.

Также президент недавно показал видео с допроса китайских пленных.