Як відбувається рекрутинг до армії РФ — відповідь військовополонених громадян Китаю

Полонені китайці пояснили, як відбувається рекрутинг до армії РФ
Росіяни вербують іноземців до лав свого війська через посередників. Громадянам інших країн вони спочатку пропонують роботу, яка не пов'язана з військовою службою.
Як повідомляє Суспільне, про це 14 квітня під час прессконференції, яку організувала СБУ, повідомили військовополонені громадяни Китаю.
Рекрутинг до лав армії РФ
Один із військовополонених Чжан Ренбо розповів, що хотів отримати роботу, що пов'язана з реабілітацією, спочатку відмовлявся брати участь у бойових діях, однак потім все одно потрапив на фронт.
Інший військовослужбовець Ван Гуанцзюнь повідомив, що до Москви прибув 5 лютого, а вже 25 лютого став контрактником у російському війську. Спочатку його переправили до Ростова, однак уже 1 квітня відправили на лінію фронту в Донецькій області. За словами полоненого, спочатку його обіцяли влаштувати на посаду будівельника, а умови контракту приховали.
"Усі документи були російською мовою, комунікація була за допомогою жестів, показували знаками, що нам потрібно робити", — повідомив полонений.
Також він додав, що українських військових не вбивав, адже на лінії фронту перебував недовго.
Нагадаємо, полонений китаєць Чжан Женьбао поскаржився на умови служби в російській армії. Чоловік повідомив, що долучився до війську РФ за контрактом, однак не міг користуватися карткою, на якій була оплата за службу.
Також ми повідомляли, що у складі російського війська проти України воюють більше ста громадян Китаю. Усі вони є найманцями.
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