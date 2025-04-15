Як відбувається рекрутинг до армії РФ — відповідь військовополонених громадян Китаю

Полонені китайські військові під час пресконференції у Києві. Фото: Суспільне Новини/Дар'я Нематіан Золбін

Росіяни вербують іноземців до лав свого війська через посередників. Громадянам інших країн вони спочатку пропонують роботу, яка не пов'язана з військовою службою.

Як повідомляє Суспільне, про це 14 квітня під час прессконференції, яку організувала СБУ, повідомили військовополонені громадяни Китаю.

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Один із військовополонених Чжан Ренбо розповів, що хотів отримати роботу, що пов'язана з реабілітацією, спочатку відмовлявся брати участь у бойових діях, однак потім все одно потрапив на фронт.

Інший військовослужбовець Ван Гуанцзюнь повідомив, що до Москви прибув 5 лютого, а вже 25 лютого став контрактником у російському війську. Спочатку його переправили до Ростова, однак уже 1 квітня відправили на лінію фронту в Донецькій області. За словами полоненого, спочатку його обіцяли влаштувати на посаду будівельника, а умови контракту приховали.

"Усі документи були російською мовою, комунікація була за допомогою жестів, показували знаками, що нам потрібно робити", — повідомив полонений.

Також він додав, що українських військових не вбивав, адже на лінії фронту перебував недовго.

Нагадаємо, полонений китаєць Чжан Женьбао поскаржився на умови служби в російській армії. Чоловік повідомив, що долучився до війську РФ за контрактом, однак не міг користуватися карткою, на якій була оплата за службу.

Також ми повідомляли, що у складі російського війська проти України воюють більше ста громадян Китаю. Усі вони є найманцями.