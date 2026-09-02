Полк «Скала» перешел в оперативное подчинение «Азова»

Полк "Скеля" перешёл в оперативное подчинение "Азова"
425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". В течение августа несколько батальонов полка вместе с управлением переместились в зону ответственности корпуса и уже выполнили боевые задачи. В настоящее время продолжается объединение сил "Скалы" на одном участке фронта.
Об этом "Скеля" сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Как "Скеля" будет действовать в составе "Азова"
В течение августа несколько батальонов 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" вместе с управлением полка переместились в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов".
Военнослужащие подразделения уже выполнили боевые задачи по зачистке противника, проникшего в зоны обороны украинских бригад. В корпусе "Азов" отметили, что в ходе выполнения задач удалось повысить уровень исполнительской дисциплины и минимизировать потери личного состава.
В настоящее время продолжается перемещение и объединение разрозненных сил полка на одном участке фронта.
Что известно о сотрудничестве подразделений
В "Азове" подчеркнули, что 425-й отдельный штурмовой полк имеет значительный боевой опыт. Военнослужащие "Скелі" выполняли наступательные и оборонительные задачи на сложных участках фронта.
В корпусе заявили, что планируют передать командованию и военнослужащим полка свой опыт, а также подходы к подготовке личного состава и поддержанию мотивации бойцов.
По словам представителей "Азова", это должно помочь полку эффективно выполнять боевые задачи и в то же время сохранять жизнь и здоровье военнослужащих.
Скандал вокруг полка "Скала"
Ранее вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала" разгорелся скандал из-за сообщений о возможных случаях насилия и пыток в отношении военнослужащих. В июле Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении подозрения двум бойцам медицинской роты полка, которых обвинили в избиении и незаконном удержании сослуживцев.
Следователи также проверяли сообщения о возможных фактах ненадлежащего обращения с военными в местах дислокации и обучения полка. Расследование началось после публикаций о гибели мобилизованных военнослужащих и заявлений их родственников о возможном насилии.
Также в медиа сообщалось, что за последние полгода в учебных центрах полка было зафиксировано 26 смертей, причем большинство умерших мужчин не пробыли в части даже месяца.
Однако в "Скале" подчеркнули, что из 26 упомянутых в материале смертей 18 произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".
Новини.LIVE сообщали, что 13 августа командир 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" Андрей Братущак заявлял о возможном переходе подразделения под руководство 1-го корпуса НГУ "Азов". В то же время он отметил, что подразделение не входит в структуру корпуса и находится под оперативным управлением при выполнении боевых распоряжений.
Новини.LIVE также сообщали, что представители "Скелі" обращались к украинцам с призывом не спекулировать на проблемах военных. В подразделении подчеркивали важность доверия к военнослужащим и командованию. "