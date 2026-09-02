Полк «Скала» перешел в оперативное подчинение «Азова»

Военные полка "Скеля". Фото: 425-й штурмовой полк "Скеля"

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". В течение августа несколько батальонов полка вместе с управлением переместились в зону ответственности корпуса и уже выполнили боевые задачи. В настоящее время продолжается объединение сил "Скалы" на одном участке фронта.

Об этом "Скеля" сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Как "Скеля" будет действовать в составе "Азова"

В течение августа несколько батальонов 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" вместе с управлением полка переместились в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов".

Военнослужащие подразделения уже выполнили боевые задачи по зачистке противника, проникшего в зоны обороны украинских бригад. В корпусе "Азов" отметили, что в ходе выполнения задач удалось повысить уровень исполнительской дисциплины и минимизировать потери личного состава.

В настоящее время продолжается перемещение и объединение разрозненных сил полка на одном участке фронта.

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Что известно о сотрудничестве подразделений

В "Азове" подчеркнули, что 425-й отдельный штурмовой полк имеет значительный боевой опыт. Военнослужащие "Скелі" выполняли наступательные и оборонительные задачи на сложных участках фронта.

В корпусе заявили, что планируют передать командованию и военнослужащим полка свой опыт, а также подходы к подготовке личного состава и поддержанию мотивации бойцов.

По словам представителей "Азова", это должно помочь полку эффективно выполнять боевые задачи и в то же время сохранять жизнь и здоровье военнослужащих.

Скандал вокруг полка "Скала"

Ранее вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала" разгорелся скандал из-за сообщений о возможных случаях насилия и пыток в отношении военнослужащих. В июле Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении подозрения двум бойцам медицинской роты полка, которых обвинили в избиении и незаконном удержании сослуживцев.

Следователи также проверяли сообщения о возможных фактах ненадлежащего обращения с военными в местах дислокации и обучения полка. Расследование началось после публикаций о гибели мобилизованных военнослужащих и заявлений их родственников о возможном насилии.

Также в медиа сообщалось, что за последние полгода в учебных центрах полка было зафиксировано 26 смертей, причем большинство умерших мужчин не пробыли в части даже месяца.

Однако в "Скале" подчеркнули, что из 26 упомянутых в материале смертей 18 произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Новини.LIVE сообщали, что 13 августа командир 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" Андрей Братущак заявлял о возможном переходе подразделения под руководство 1-го корпуса НГУ "Азов". В то же время он отметил, что подразделение не входит в структуру корпуса и находится под оперативным управлением при выполнении боевых распоряжений.

Новини.LIVE также сообщали, что представители "Скелі" обращались к украинцам с призывом не спекулировать на проблемах военных. В подразделении подчеркивали важность доверия к военнослужащим и командованию. "