Полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування "Азову"

Військові полку "Скеля". Фото: 425-й штурмовий полк "Скеля"

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Упродовж серпня кілька батальйонів полку разом з управлінням перемістилися в смугу корпусу та вже виконали бойові завдання. Наразі триває об’єднання сил "Скелі" на одній ділянці фронту.

Про це "Скеля" повідомила у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Як "Скеля" працюватиме у складі "Азову"

Упродовж серпня кілька батальйонів 425-го окремого штурмового полку "Скеля" разом з управлінням полку перемістилися в смугу 1-го корпусу НГУ "Азов".

Військовослужбовці підрозділу вже виконали бойові завдання із зачистки противника, який проник у смуги оборони українських бригад. У корпусі "Азов" зазначили, що під час виконання завдань вдалося покращити рівень виконавчої дисципліни та мінімізувати втрати особового складу.

Наразі триває переміщення та об’єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту.

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Що відомо про співпрацю підрозділів

У "Азові" наголосили, що 425-й окремий штурмовий полк має значний бойовий досвід. Військовослужбовці "Скелі" виконували наступальні та оборонні завдання на складних ділянках фронту.

У корпусі заявили, що планують передати командуванню та військовослужбовцям полку свій досвід, а також підходи до підготовки особового складу та підтримки мотивації бійців.

За словами представників "Азову", це має допомогти полку ефективно виконувати бойові завдання та водночас зберігати життя і здоров’я військовослужбовців.

Скандал навколо полку "Скеля"

Раніше навколо 425-го окремого штурмового полку "Скеля" розгорівся скандал через повідомлення про можливі випадки насильства та катувань військовослужбовців. Зокрема, 28 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом бійцям медичної роти полку, яких звинуватили у побитті та незаконному утриманні побратимів.

Слідчі також перевіряли повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовими у місцях розподілу та навчання полку. Розслідування почалося після публікацій про загибель мобілізованих військовослужбовців та заяв їхніх родичів про можливе насильство.

Також у медіа повідомляли, що за останні пів року в навчальних центрах полку зафіксовано 26 смертей, причому більшість померлих чоловіків не перебувала в частині навіть місяця.

Проте у "Скелі" наголосили, що з 26 згаданих у матеріалі смертей 18 сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих".

Новини.LIVE інформували, що 13 серпня командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Андрій Братущак заявляв про можливий перехід підрозділу під керівництво 1-го корпусу НГУ "Азов". Водночас він зазначив, що підрозділ не входить до структури корпусу та має оперативне управління під час виконання бойових розпоряджень.

Новини.LIVE також повідомляли, що представники "Скелі" звертався до українців із закликом не спекулювати на проблемах військових. У підрозділі наголошували на важливості довіри до військовослужбовців та командування. "