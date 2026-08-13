"Скала" переходит под оперативное руководство "Азова": подробности

Алексей Братущак. Фото: Facebook/Алексей Братущак

Штурмовой полк "Скала" приступил к выполнению боевых задач под оперативным руководством корпуса "Азов". При этом подразделение не входит в структуру корпуса — речь идет именно об оперативном управлении при выполнении боевых распоряжений.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Алексей Братущак в комментарии "Бутусов плюс", передает Новини.LIVE.

Братущак пояснил, входит ли "Скала" в состав "Азова"

Пресс-офицер полка "Скала" Алексей Братущак отметил, что на данный момент под оперативное руководство корпуса переведены еще не все подразделения. По его словам, речь идет о батальонах, сводных отрядах и других формированиях, которые сейчас выполняют задачи на различных направлениях фронта.

"На данный момент мы выполняем боевое распоряжение под оперативным руководством корпуса "Азов". Еще не все наши подразделения переведены под оперативное руководство этого корпуса, но мы понимаем, что те подразделения батальона, я уже упомянул, — сводные отряды, выполняющие задачи на разных участках фронта, наверняка объединятся для выполнения этого единого боевого распоряжения под единым командованием", — сказал Братущак.

По словам Братущака, в дальнейшем подразделения "Скалы", которые сейчас разбросаны по разным участкам фронта, могут быть объединены для выполнения совместных задач под единым оперативным управлением. В то же время пресс-офицер отдельно подчеркнул, что говорить о вхождении "Скалы" в состав корпуса "Азов" некорректно.

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"Не в структуре, неправильно говорить о структуре, мы не входим в структуру "Азова", но оперативное руководство будет осуществлять корпус "Азова", — уточнил Братущак.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли очередной факт жестокого обращения с украинскими военнослужащими в штурмовом полку "Скала". Следователи сообщили о подозрении двум представителям медицинской роты, которых подозревают в избиении и незаконном удержании своих сослуживцев.

Как сообщали Новини.LIVE, командование штурмового полка "Скала" обратилось к общественности на фоне резонанса вокруг событий, связанных с подразделением. В полку заявили, что отдельные случаи могут использовать в своих интересах представители политических сил, общественных организаций, блогеры и некоторые СМИ.