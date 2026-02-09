Россия обвиняет Польшу в покушении на генерала Алексеева — что известно

Российский генерал Владимир Алексеев. Фото: росСМИ

ФСБ России обвиняет Польшу в покушении на заместителя начальника ГРУ РФ Владимира Алексеева. Москва утверждает, что исполнителя покушения завербовали польские спецслужбы.

Об этом заявили в ФСБ РФ, передает Новини.LIVE в понедельник, 9 февраля.

РФ обвиняет Польшу в покушении на Алексеева

Россияне утверждают, что задержали исполнителей покушения на Алексеева. В ФСБ сообщили, что к этому якобы причастны Любомир Корба и Виктор Васин, которых завербовали в Тернополе в августе 2025 года. Вербовка осуществлялась с помощью польских спецслужб через сына одного из мужчин, гражданина Польши.

Корбу якобы координировали спецслужбы Польши и он проводил наблюдение за высокопоставленными российскими военными. В ФСБ утверждают, что он прибыл в Москву через Кишинев и Тбилиси, а после покушения отправился в ОАЭ, откуда планировал вернуться в Украину через Румынию.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Любомир Корба и Виктор Васин дали "признательные показания". Они якобы признали свою вину в попытке покушения на Алексеева.

Напомним, ранее мы писали о том, когда и где произошло покушение на Алексеева. Московского генерала расстреляли в спину.

Также мы рассказывали о том, что подозреваемого в покушении на Алексеева доставили в РФ. Его экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов.