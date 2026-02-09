Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Покушение на генерала Алексеева — ФСБ России обвиняет Польшу

Покушение на генерала Алексеева — ФСБ России обвиняет Польшу

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 14:31
Россия обвиняет Польшу в покушении на генерала Алексеева — что известно
Российский генерал Владимир Алексеев. Фото: росСМИ

ФСБ России обвиняет Польшу в покушении на заместителя начальника ГРУ РФ Владимира Алексеева. Москва утверждает, что исполнителя покушения завербовали польские спецслужбы.

Об этом заявили в ФСБ РФ, передает Новини.LIVE в понедельник, 9 февраля.

Реклама
Читайте также:

РФ обвиняет Польшу в покушении на Алексеева

Россияне утверждают, что задержали исполнителей покушения на Алексеева. В ФСБ сообщили, что к этому якобы причастны Любомир Корба и Виктор Васин, которых завербовали в Тернополе в августе 2025 года. Вербовка осуществлялась с помощью польских спецслужб через сына одного из мужчин, гражданина Польши.

Корбу якобы координировали спецслужбы Польши и он проводил наблюдение за высокопоставленными российскими военными. В ФСБ утверждают, что он прибыл в Москву через Кишинев и Тбилиси, а после покушения отправился в ОАЭ, откуда планировал вернуться в Украину через Румынию.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Любомир Корба и Виктор Васин дали "признательные показания". Они якобы признали свою вину в попытке покушения на Алексеева.

Напомним, ранее мы писали о том, когда и где произошло покушение на Алексеева. Московского генерала расстреляли в спину.

Также мы рассказывали о том, что подозреваемого в покушении на Алексеева доставили в РФ. Его экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов.

Польша ФСБ покушение Кремль Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации