В РФ заявили об экстрадиции подозреваемого в покушении на генерала ГРУ Алексеева

Подозреваемого в покушении на генерала российского ГРУ Владимира Алексеева экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Москву. В ФСБ отмечают, что исполнителем якобы был россиянин Любомир Корба.

Об этом сообщают росСМИ в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Покушение на генерала ГРУ

По информации РФ, пособником Корба был еще один россиянин Виктор Васин. Кроме того, утверждается, что еще одна соучастница Зинаида Серебрицкая, которая является гражданкой России, якобы выехала на территорию Украины.

Что говорят в Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на обвинения России в покушении на Алексеева. По его словам, Украина не имеет никакого отношения к инциденту.

"Мы не знаем, что произошло с этим конкретным генералом — возможно, это была внутренняя российская разборка", — подчеркнул он.

Напомним, 6 февраля в Москве стреляли в Алексеева. После нападения его госпитализировали с огнестрельными ранениями.

А в Офисе Президента прокомментировали покушение на Алексеева. Там считают, что это может быть связано с попыткой сорвать мирные переговоры.