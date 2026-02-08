У РФ заявили про екстрадицію підозрюваного у замаху на генерала ГРУ Алексєєва

Затриманий підозрюваний у замаху на заступника керівника ГРУ. Фото: кадр з відео

Підозрюваного у замаху на генерала російського ГРУ Володимира Алексєєва екстрадували з Обʼєднаних Арабських Еміратів до Москви. У ФСБ наголошують, що виконавцем нібито був росіянин Любомир Корба.

Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Замах на генерала ГРУ

За інформацією РФ, пособником Корба був ще один росіянин Віктор Васін. Крім того, стверджується, що ще одна співучасниця Зінаїда Серебрицька, яка є громадянкою Росії, нібито виїхала на територію України.

Що кажуть в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на звинувачення Росії у замаху на Алексєєва. За його словами, Україна не має жодного стосунку до інциденту.

"Ми не знаємо, що сталося із цим конкретним генералом — можливо, це була внутрішня російська розбірка", — наголосив він.

Нагадаємо, 6 лютого у Москві стріляли в Алексєєва. Після нападу його госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

А в Офісі Президента прокоментували замах на Алексєєва. Там вважають, що це може бути повʼязано зі спробою зірвати мирні переговори.