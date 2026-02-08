Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Замах на заступника ГРУ — підозрюваного доставили до Росії

Замах на заступника ГРУ — підозрюваного доставили до Росії

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 16:53
У РФ заявили про екстрадицію підозрюваного у замаху на генерала ГРУ Алексєєва
Затриманий підозрюваний у замаху на заступника керівника ГРУ. Фото: кадр з відео

Підозрюваного у замаху на генерала російського ГРУ Володимира Алексєєва екстрадували з Обʼєднаних Арабських Еміратів до Москви. У ФСБ наголошують, що виконавцем нібито був росіянин Любомир Корба.

Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Замах на генерала ГРУ

За інформацією РФ, пособником Корба був ще один росіянин Віктор Васін. Крім того, стверджується, що ще одна співучасниця Зінаїда Серебрицька, яка є громадянкою Росії, нібито виїхала на територію України.

Що кажуть в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на звинувачення Росії у замаху на Алексєєва. За його словами, Україна не має жодного стосунку до інциденту.

"Ми не знаємо, що сталося із цим конкретним генералом — можливо, це була внутрішня російська розбірка", — наголосив він.

Нагадаємо, 6 лютого у Москві стріляли в Алексєєва. Після нападу його госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

А в Офісі Президента прокоментували замах на Алексєєва. Там вважають, що це може бути повʼязано зі спробою зірвати мирні переговори.

Андрій Сибіга ФСБ замах Росія екстрадиція ГРУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації