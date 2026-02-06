У Москві скоїли замах на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва

Володимир Алексєєв. Фото: росЗМІ

У Москві в п'ятницю, 6 лютого, зафіксували замах на одного з високопосадовців Міністерства оборони Росії. Йдеться про генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, який обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані російських медіа.

Реклама

Читайте також:

У Москві розстріляли заступника начальника ГРУ

Як повідомив слідчий комітет Росії, напад стався у під'їзді будинку на Волоколамському шосе, де проживає офіцер. Невідомий кілька разів вистрілив Алексєєву у спину, після чого залишив місце події. Після нападу генерал-лейтенанта госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Офіційної інформації про його стан наразі не оприлюднюють. На місці працюють екстрені служби та силові структури.

Володимир Алексєєв. Фото: росЗМІ

Хто такий Володимир Алексєєв і чим він займається

Алексєєв багато років входить до вузького кола керівництва ГРУ і вважається однією з найвпливовіших фігур у структурі російської військової розвідки.

Цікаво, що він народився на території України у селі Голодьки Вінницької області, а військову освіту здобув у Рязанському десантному училищі. Кар'єру в розвідці будував поступово, зрештою у 2011 році став першим заступником начальника ГРУ і цю посаду він обіймає досі.

У військових колах РФ Алексєєва пов'язують із плануванням і координацією зовнішніх операцій. Він входив до керівного складу російської військової кампанії в Сирії, за що у 2017 році отримав звання "Герой Росії". Його ім'я також неодноразово згадувалося у контексті створення та контролю напівофіційних збройних формувань.

Зокрема, Алексєєва вважають одним із засновників і кураторів ПВК "Вагнер", хоча під час заколоту Євгена Пригожина він публічно дистанціювався від дій найманців і закликав їх припинити спротив. Крім цього, його пов'язують із запуском Добровольчого корпусу Міноборони РФ, серед яких були структури на кшталт ПВК "Редут". Також Алексєєв брав участь у формуванні бригади "Еспаньола", що комплектувалася з російських футбольних фанатів і згодом була розпущена.

Виходець з України наводить ракетні удари на неї

В Україні генерал-лейтенанта внесли до переліку військових злочинців. За даними української розвідки, Алексєєв був залучений до організації розвідки цілей для авіаційних ударів по українських містах. Крім Україна заявляла про його участь у кібератаках і втручанні у президентські вибори у США 2016 року, зокрема у злам інфраструктури Демократичної партії. Через це він перебуває під санкціями Сполучених Штатів.

Між іншим безпосереднім керівником Алексєєва є начальник ГРУ генерал Костюков, який нині очолює російську делегацію на переговорах з Україною та США.

Нагадаємо, у грудні в Москві стався замах на начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.

Також російські війська почали застосовувати отруту в дронах для максимального ураження цілей. В ЗСУ зробили важливе звернення до цивільних.