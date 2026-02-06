Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Москві розстріляли у спину заступника начальника ГРУ

У Москві розстріляли у спину заступника начальника ГРУ

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 10:32
У Москві скоїли замах на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва
Володимир Алексєєв. Фото: росЗМІ

У Москві в п'ятницю, 6 лютого, зафіксували замах на одного з високопосадовців Міністерства оборони Росії. Йдеться про генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, який обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані російських медіа.

Реклама
Читайте також:

У Москві розстріляли заступника начальника ГРУ

Як повідомив слідчий комітет Росії, напад стався у під'їзді будинку на Волоколамському шосе, де проживає офіцер. Невідомий кілька разів вистрілив Алексєєву у спину, після чого залишив місце події. Після нападу генерал-лейтенанта госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Офіційної інформації про його стан наразі не оприлюднюють. На місці працюють екстрені служби та силові структури.

Володимир Алексє
Володимир Алексєєв. Фото: росЗМІ

Хто такий Володимир Алексєєв і чим він займається

Алексєєв багато років входить до вузького кола керівництва ГРУ і вважається однією з найвпливовіших фігур у структурі російської військової розвідки.

Цікаво, що він народився на території України у селі Голодьки Вінницької області, а військову освіту здобув у Рязанському десантному училищі. Кар'єру в розвідці будував поступово, зрештою у 2011 році став першим заступником начальника ГРУ і цю посаду він обіймає досі.

У військових колах РФ Алексєєва пов'язують із плануванням і координацією зовнішніх операцій. Він входив до керівного складу російської військової кампанії в Сирії, за що у 2017 році отримав звання "Герой Росії". Його ім'я також неодноразово згадувалося у контексті створення та контролю напівофіційних збройних формувань.

Зокрема, Алексєєва вважають одним із засновників і кураторів ПВК "Вагнер", хоча під час заколоту Євгена Пригожина він публічно дистанціювався від дій найманців і закликав їх припинити спротив. Крім цього, його пов'язують із запуском Добровольчого корпусу Міноборони РФ, серед яких були структури на кшталт ПВК "Редут". Також Алексєєв брав участь у формуванні бригади "Еспаньола", що комплектувалася з російських футбольних фанатів і згодом була розпущена.

Виходець з України наводить ракетні удари на неї

В Україні генерал-лейтенанта внесли до переліку військових злочинців. За даними української розвідки, Алексєєв був залучений до організації розвідки цілей для авіаційних ударів по українських містах. Крім Україна заявляла про його участь у кібератаках і втручанні у президентські вибори у США 2016 року, зокрема у злам інфраструктури Демократичної партії. Через це він перебуває під санкціями Сполучених Штатів.

Між іншим безпосереднім керівником Алексєєва є начальник ГРУ генерал Костюков, який нині очолює російську делегацію на переговорах з Україною та США. 

Нагадаємо, у грудні в Москві стався замах на начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.

Також російські війська почали застосовувати отруту в дронах для максимального ураження цілей. В ЗСУ зробили важливе звернення до цивільних.

російські війська ПВК Вагнера замах Росія ГРУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації