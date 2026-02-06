Видео
Главная Новости дня В Москве расстреляли в спину заместителя начальника ГРУ

В Москве расстреляли в спину заместителя начальника ГРУ

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 10:32
В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева
Владимир Алексеев. Фото: росСМИ

В Москве в пятницу, 6 февраля, зафиксировали покушение на одного из высокопоставленных чиновников Министерства обороны России. Речь идет о генерал-лейтенанте Владимире Алексееве, который занимает должность первого заместителя начальника ГРУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные российских медиа.

Читайте также:

В Москве расстреляли заместителя начальника ГРУ

Как сообщил следственный комитет России, нападение произошло в подъезде дома на Волоколамском шоссе, где проживает офицер. Неизвестный несколько раз выстрелил Алексееву в спину, после чего покинул место происшествия. После нападения генерал-лейтенанта госпитализировали с огнестрельными ранениями. Официальной информации о его состоянии пока не обнародуют. На месте работают экстренные службы и силовые структуры.

Володимир Алексє
Владимир Алексеев. Фото: росСМИ

Кто такой Владимир Алексеев и чем он занимается

Алексеев много лет входит в узкий круг руководства ГРУ и считается одной из самых влиятельных фигур в структуре российской военной разведки.

Интересно, что он родился на территории Украины в селе Голодьки Винницкой области, а военное образование получил в Рязанском десантном училище. Карьеру в разведке строил постепенно, в конце концов в 2011 году стал первым заместителем начальника ГРУ и эту должность он занимает до сих пор.

В военных кругах РФ Алексеева связывают с планированием и координацией внешних операций. Он входил в руководящий состав российской военной кампании в Сирии, за что в 2017 году получил звание "Герой России". Его имя также неоднократно упоминалось в контексте создания и контроля полуофициальных вооруженных формирований.

В частности, Алексеева считают одним из основателей и кураторов ЧВК "Вагнер", хотя во время мятежа Евгения Пригожина он публично дистанцировался от действий наемников и призвал их прекратить сопротивление. Кроме этого, его связывают с запуском Добровольческого корпуса Минобороны РФ, среди которых были структуры вроде ЧВК "Редут". Также Алексеев участвовал в формировании бригады "Эспаньола", которая комплектовалась из российских футбольных фанатов и впоследствии была распущена.

Выходец из Украины наводит ракетные удары на нее

В Украине генерал-лейтенанта внесли в перечень военных преступников. По данным украинской разведки, Алексеев был привлечен к организации разведки целей для авиационных ударов по украинским городам. Кроме Украины заявляла о его участии в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, в частности во взлом инфраструктуры Демократической партии. Поэтому он находится под санкциями Соединенных Штатов.

Между прочим непосредственным руководителем Алексеева является начальник ГРУ генерал Костюков, который сейчас возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной и США.

Напомним, в декабре в Москве произошло покушение на начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Также российские войска начали применять яд в дронах для максимального поражения целей. В ВСУ сделали важное обращение к гражданским.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
