Покушение на Владимира Алексеева может быть попыткой срыва переговоров

За нападением на генерала ГРУ в Москве может стоять третья сторона
Дата публикации 6 февраля 2026 12:03
Покушение на российского генерал-лейтенанта ГРУ Владимира Алексеева, которое произошло в пятницу утром, 6 февраля, может быть связано с попыткой сорвать мирные переговоры о прекращении войны, а не с прямыми действиями Украины.
Такую версию событий озвучивают источники Новости.LIVE в Офисе президента.
