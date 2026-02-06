Видео
Главная Новости дня За нападением на генерала ГРУ в Москве может стоять третья сторона

За нападением на генерала ГРУ в Москве может стоять третья сторона

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 12:03
Покушение на Владимира Алексеева может быть попыткой срыва переговоров
Срочная новость

Покушение на российского генерал-лейтенанта ГРУ Владимира Алексеева, которое произошло в пятницу утром, 6 февраля, может быть связано с попыткой сорвать мирные переговоры о прекращении войны, а не с прямыми действиями Украины.

Такую версию событий озвучивают источники Новости.LIVE в Офисе президента.

Новость дополняется...

Автор:
Анастасия Постоенко
