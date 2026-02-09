Відео
Головна Новини дня Замах на генерала Алексєєва — ФСБ Росії звинувачує Польщу

Замах на генерала Алексєєва — ФСБ Росії звинувачує Польщу

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 14:31
Росія звинувачує Польщу у замаху на генерала Алексєєва — що відомо
Російський генерал Володимир Алексєєв. Фото: росЗМІ

ФСБ Росії звинувачує Польщу у замаху на заступника начальника ГРУ РФ Володимира Алексєєва. Москва стверджує, що виконавця замаху завербували польські спецслужби.

Про це заявили в ФСБ РФ, передає Новини.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Читайте також:

РФ звинувачує Польщу у замаху на Алексєєва

Росіяни стверджують, що затримали виконавців замаху на Алексєєва. У ФСБ повідомили, що до цього нібито причетні Любомир Корба та Віктор Васін, яких завербували у Тернополі в серпні 2025 року. Вербування здійснювалося за допомоги польських спецслужб через сина одного з чоловіків, громадянина Польщі.

Корбу нібито координували спецслужби Польщі й він проводив спостереження за високопоставленими російськими військовими. У ФСБ стверджують, що він прибув до Москви через Кишинів і Тбілісі, а після замаху вирушив до ОАЕ, звідки планував повернутися в Україну через Румунію.

У Центрі громадських зв'язків ФСБ повідомили, що Любомир Корба та Віктор Васін дали "зізнавальні свідчення". Вони нібито визнали свою вину у спробі замаху на Алексєєва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли та де відбувся замах на Алексєєва. Московського генерала розстріляли у спину.

Також ми розповідали про те, що підозрюваного у замаху на Алексєєва доставили до РФ. Його екстрадували з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Польща ФСБ замах Кремль Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
