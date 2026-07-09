Покушение на Ермолаева: суд арестовал подозреваемых в убийстве Березовской

Судебное заседание по делу подозреваемых в убийстве Березовской в Киеве 9 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В четверг, 9 июля, Печерский районный суд Киева определил меры пресечения в отношении двух подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской. Под стражу без права освобождения под залог были взяты сотрудник ГУР Минобороны Владислав Реут и бывший сотрудник правоохранительных органов Виталий Жикович. По данным следствия, Березовская причастна к установке взрывчатки возле дома в Монако, в результате чего были ранены бизнесмен Вадим Ермолаев и еще два человека.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова из зала суда.

Суд по делу об убийстве Березовской 9 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Суд арестовал подозреваемых в убийстве Березовской

Сегодня, 9 июля, Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения в отношении двух подозреваемых по делу об убийстве Анастасии Березовской. Сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Владиславу Реуту и бывшему правоохранителю Виталию Жиковичу суд назначил содержание под стражей без права освобождения под залог.

По данным следствия, именно Анастасия Березовская установила взрывное устройство возле одного из домов в Монако. В результате взрыва ранения получили трое человек, среди которых — бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев, в отношении которого введены санкции. После этого женщина вернулась в Украину, а впоследствии её нашли мёртвой в Киевской области.

Судебное заседание по делу об убийстве Березовской. Фото: Новини.LIVE

Что известно об аресте подозреваемых

Во время рассмотрения ходатайства в отношении Владислава Реута прокуроры заявили, что уголовное производство было возбуждено после его добровольного заявления о совершении преступления. По словам стороны обвинения, во время следственных экспериментов он сообщил детали, которые могли быть известны только непосредственному участнику событий, в частности указал точное место, где было спрятано тело Березовской — в поселке Юров Бучанского района Киевской области.

Прокуратура просила оставить Реута под стражей без права освобождения под залог, мотивируя это рисками его возможного укрытия от следствия, оказания влияния на свидетелей, а также уничтожения или фальсификации доказательств. Суд согласился с доводами обвинения и постановил взять подозреваемого под стражу до 1 сентября 2026 года.

В то же время защита Реута утверждала, что его подзащитный оговорил себя из-за опасений за собственную жизнь и возможных угроз со стороны другого подозреваемого — Виталия Жиковича.

Сам Реут во время судебного заседания отрицал, что стрелял в Березовскую. По его словам, смертельные выстрелы произвел именно Жикович, после чего приказал ему копать могилу. Также подозреваемый сообщил суду, что готов пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить правдивость своих слов.

В тот же день суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Виталия Жиковича. Прокуроры просили взять его под стражу без права внесения залога, тогда как сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте с применением электронного средства контроля.

После заслушивания позиций сторон суд удовлетворил ходатайство прокуроров и также избрал Жиковичу меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Что известно о деле

Виталий Жикович — бывший полицейский и экс-сотрудник СБУ. После начала полномасштабного вторжения России он также присоединился к территориальной обороне.

Во время заседания адвокат Жиковича заявил, что Владислав Реут сначала давал одни показания в качестве свидетеля, однако после получения статуса подозреваемого изменил свои показания и начал обвинять в убийстве именно его подзащитного.

Кроме того, защитник сообщил, что, по данным следствия, Жикович переводил средства Анастасии Березовской со своего криптокошелька. В то же время адвокат подчеркнул, что эти сведения не могут считаться надлежащим доказательством, поскольку сервис, через который осуществлялись переводы, по его словам, не имеет законного статуса в Украине.

Новини.LIVE сообщали, что 8 июля 2026 года украинские правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам в убийстве Анастасии Березовской, которую в Европе подозревали в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По данным следствия, преступление было совершено умышленно и по предварительному сговору вскоре после возвращения женщины в Украину.

Новини.LIVE также писали, что 6 июля в Киевской области нашли убитой Анастасию Березовскую, которую подозревали в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, в Монако. По данным правоохранительных органов, по делу о её убийстве задержали двух подозреваемых — действующего сотрудника ГУР Минобороны и бывшего сотрудника правоохранительных органов. По информации источников, женщину застрелили вскоре после её возвращения в Украину.