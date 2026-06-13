Пограничники эффектно отработали по объектам России: видео

Повреждение российской антенны. Фото: кадр из видео

На Курском и Северо-Слобожанском направлениях пограничники-операторы дронов "Стальной границы" нанесли удары по российским объектам. В частности, удалось поразить антенны и укрытия.

Видео ударов опубликовала пресс-служба ГПСУ, передает Новини.LIVE.

Удары по российским объектам на Курском и Северо-Слобожанском направлениях

Пограничники-операторы дронов поразили:

три антенны;

два укрытия;

пушку;

автомобиль;

два склада;

квадроцикл.

Кроме того, военные выследили и уничтожили два российских дрона типа "Ждун".

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 13 июня украинские воины атаковали несколько военных и инфраструктурных объектов россиян.

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