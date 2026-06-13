Пограничники эффектно отработали по объектам России: видео
На Курском и Северо-Слобожанском направлениях пограничники-операторы дронов "Стальной границы" нанесли удары по российским объектам. В частности, удалось поразить антенны и укрытия.
Видео ударов опубликовала пресс-служба ГПСУ, передает Новини.LIVE.
Удары по российским объектам на Курском и Северо-Слобожанском направлениях
Пограничники-операторы дронов поразили:
- три антенны;
- два укрытия;
- пушку;
- автомобиль;
- два склада;
- квадроцикл.
Кроме того, военные выследили и уничтожили два российских дрона типа "Ждун".
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 13 июня украинские воины атаковали несколько военных и инфраструктурных объектов россиян.
А в ночь на 12 июня Силы беспилотных систем нанесли удары по временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, под атаку попал полигон противника «Восточный».