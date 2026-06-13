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Пограничники эффектно отработали по объектам России: видео

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 16:35
Пограничники эффектно отработали по объектам России: видео
Повреждение российской антенны. Фото: кадр из видео

На Курском и Северо-Слобожанском направлениях пограничники-операторы дронов "Стальной границы" нанесли удары по российским объектам. В частности, удалось поразить антенны и укрытия.

Видео ударов опубликовала пресс-служба ГПСУ, передает Новини.LIVE.

Удары по российским объектам на Курском и Северо-Слобожанском направлениях

Пограничники-операторы дронов поразили:

  • три антенны;
  • два укрытия;
  • пушку;
  • автомобиль;
  • два склада;
  • квадроцикл.

Кроме того, военные выследили и уничтожили два российских дрона типа "Ждун".

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 13 июня украинские воины атаковали несколько военных и инфраструктурных объектов россиян.

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А в ночь на 12 июня Силы беспилотных систем нанесли удары по временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, под атаку попал полигон противника «Восточный».

война пограничники Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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