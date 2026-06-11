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Главная Новости дня В Краснодаре дрон врезался в многоэтажный дом, есть раненые

В Краснодаре дрон врезался в многоэтажный дом, есть раненые

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Дата публикации 11 июня 2026 08:03
В Краснодаре дрон врезался в многоэтажный дом, есть раненые
Пожар в доме. Фото: кадр из видео

В ночь с 10 на 11 июня в пригороде Краснодара вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, а в Центральном внутригородском округе города дрон врезался в многоэтажный дом. По информации местных властей, в результате инцидента с жилым домом ранения получили два человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Россия оказалась под атакой дронов 11 июня

В Центральном округе Краснодара зафиксированы серьезные разрушения жилого фонда и промышленного объекта во время ночных атак дронов в ночь с 10 на 11 июня. В частности, в спальном квартале города дрон врезался в многоэтажку. OSINT-аналитик подробно изучил опубликованные очевидцами в социальных сетях видеокадры и сумел установить точные координаты инцидента. Поврежденное жилое здание расположено по адресу: улица Московская, 61.

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Пожар в многоэтажке в Краснодаре. Фото: соцсети

О разрушениях в этом городском микрорайоне официально заявил глава местной администрации Евгений Наумов. Мэр Краснодара подтвердил информацию о повреждении многоквартирного дома и отметил, что в результате этого происшествия травмы различной степени тяжести получили два человека.

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Здание, пострадавшее от удара. Фото: ASTRA

Параллельно с этим в ночное время возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в пригороде Краснодара.

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Новини.LIVE сообщали о том, что российский оборонный завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах подвергся ракетному удару утром 10 июня, в результате чего на территории предприятия возникло масштабное возгорание. Впоследствии выяснилось, что повреждения от удара настолько серьезны, что завод приостановил свою работу.

Вместе с тем массированные атаки украинских дальнобойных БПЛА по российской топливной инфраструктуре спровоцировали рекордное падение нефтяной отрасли врага. Согласно внутренним подсчетам российской стороны, объемы добычи черного золота упали на 400 тысяч баррелей в сутки. Эксперты связывают этот спад непосредственно с повреждениями производственных мощностей в результате успешных налетов дронов.

взрыв Россия БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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