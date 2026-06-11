У Краснодарі дрон влетів у багатоповерхівку, є поранені

Пожежа в будинку. Фото: кадр з відео

У ніч з 10 на 11 червня у передмісті Краснодара спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, а в Центральному внутрішньоміському окрузі міста дрон влетів у багатоповерхівку. За інформацією місцевої влади, внаслідок інциденту з житловим будинком поранення отримали двоє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Росія опинилась під атакою дрронів 11 червня

У Центральному окрузі Краснодара зафіксовано серйозні руйнування житлового фонду та промислового об'єкта під час нічних атак дронів в ніч з 10 на 11 червня. Зокрема, у спальному кварталі міста дрон влетів у багатоповерхівку. OSINT-аналітик детально дослідив оприлюднені очевидцями у соціальних мережах відеокадри та зумів встановити точні координати інциденту. Пошкоджена житлова будівля розташована за адресою: вулиця Московська, 61.

Пожежа в багатоповерхівці у Краснодарі. Фото: соцмережі

Про руйнування у цьому міському мікрорайоні офіційно заявив керівник місцевої адміністрації Євген Наумов. Мер Краснодара підтвердив інформацію про пошкодження багатоквартирного будинку та зазначив, що внаслідок цієї події травми різного ступеня тяжкості отримали двоє осіб.

Будинок, який постраждав від удару. Фото: ASTRA

Паралельно з цим у нічний час виникла пожежа на нафтопереробному заводі, розташованому в передмісті Краснодара.

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Новини.LIVE повідомляли про те, що російський оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах зазнав ракетного удару вранці 10 червня, внаслідок чого на території підприємства виникло масштабне займання. Згодом з'ясувалося, що пошкодження від удару настільки серйозні, що завод призупинив свою роботу.

Разом з тим масовані атаки українських далекобійних БпЛА по російській паливній інфраструктурі спровокували рекордне падіння нафтової галузі ворога. Згідно з внутрішніми підрахунками російської сторони, обсяги видобутку чорного золота впали на 400 тисяч барелів на добу. Експерти пов'язують цей спад безпосередньо з пошкодженнями виробничих потужностей через успішні нальоти дронів.