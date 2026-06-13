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Головна Новини дня Прикордонники ефектно відпрацювали по обʼєктах Росії: відео

Прикордонники ефектно відпрацювали по обʼєктах Росії: відео

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 16:35
Прикордонники ефектно відпрацювали по обʼєктах Росії: відео
Ураження російської антени. Фото: кадр з відео

На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники-оператори дронів "Сталевого кордону" відпрацювали по російських обʼєктах. Зокрема, вдалося уразити антени та укриття.

Відео ударів опублікувала пресслужба ДПСУ, передає Новини.LIVE.

Удари по російських обʼєктах на Курському та Північно-Слобожанському напрямках

Прикордонники-оператори дронів уразили:

  • три антени;
  • два укриття;
  • гармату;
  • авто;
  • два склади;
  • квадроцикл.

Крім того, воїни вистежили та знищили два російські дрони типу "Ждун".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 13 червня українські воїни атакували декілька військових та інфраструктурних об’єктів росіян

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А у ніч проти 12 червня Сили безпілотних систем завдали ударів по тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, під атаку потрапив полігон противника "Восточний".

війна прикордонники Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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