Прикордонники ефектно відпрацювали по обʼєктах Росії: відео
На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники-оператори дронів "Сталевого кордону" відпрацювали по російських обʼєктах. Зокрема, вдалося уразити антени та укриття.
Відео ударів опублікувала пресслужба ДПСУ, передає Новини.LIVE.
Удари по російських обʼєктах на Курському та Північно-Слобожанському напрямках
Прикордонники-оператори дронів уразили:
- три антени;
- два укриття;
- гармату;
- авто;
- два склади;
- квадроцикл.
Крім того, воїни вистежили та знищили два російські дрони типу "Ждун".
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 13 червня українські воїни атакували декілька військових та інфраструктурних об’єктів росіян.
А у ніч проти 12 червня Сили безпілотних систем завдали ударів по тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, під атаку потрапив полігон противника "Восточний".