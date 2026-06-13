Прикордонники ефектно відпрацювали по обʼєктах Росії: відео

Ураження російської антени. Фото: кадр з відео

На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники-оператори дронів "Сталевого кордону" відпрацювали по російських обʼєктах. Зокрема, вдалося уразити антени та укриття.

Відео ударів опублікувала пресслужба ДПСУ, передає Новини.LIVE.

Удари по російських обʼєктах на Курському та Північно-Слобожанському напрямках

Прикордонники-оператори дронів уразили:

три антени;

два укриття;

гармату;

авто;

два склади;

квадроцикл.

Крім того, воїни вистежили та знищили два російські дрони типу "Ждун".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 13 червня українські воїни атакували декілька військових та інфраструктурних об’єктів росіян.

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