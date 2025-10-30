Полиция вышла на новые следы в деле о краже из Лувра

Французские полицейские CRS проходят возле стеклянной пирамиды Лувра. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Во Франции продолжается расследование резонансного ограбления Лувра, во время которого из музея были похищены драгоценности короны стоимостью около 88 миллионов евро. Как сообщили французские правоохранители, в среду вечером, 29 октября, в Париже и его пригородах задержали еще пятерых человек, причастных к преступлению, среди которых есть бывший боец спецназа.

Об этом сообщает Le Figaro.

Пятерых подозреваемых задержали сотрудники Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB). По информации источников, один из них непосредственно подозревается во взломе музея.

Прокурор Парижа Лор Беккуо в эфире радио RTL подтвердила, что одного из мужчин удалось идентифицировать по ДНК, найденной на месте преступления. Она отметила, что другие фигуранты дела могут помочь установить обстоятельства происшествия, но пока рано говорить об их роли.

Несмотря на аресты, похищенные ценности остаются пропавшими.

"Я продолжаю надеяться, что их найдут и вернут в Лувр и страну. Эти драгоценности невозможно реализовать на рынке, поэтому еще есть шанс их отыскать", — сказала прокурор.

Напомним, что на прошлой неделе полиция уже задержала двух мужчин 34 и 39 лет с судимостями. Одного из них схватили в аэропорту Руасси, когда он пытался вылететь в Алжир. Оба частично признали свою причастность во время допросов, о чем сообщила Беккуо на пресс-конференции.

Тем временем около сотни следователей из BRB и Центрального управления по борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями (OCBC) продолжают поиски остальных участников ограбления, в том числе четвертого грабителя, который до сих пор находится на свободе.

Также в сети появилась видеозапись с камер, как грабили Лувр.