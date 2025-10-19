Видео
Дата публикации 19 октября 2025 13:31
обновлено: 14:28
Лувр ограбили — злоумышленники похитили драгоценности Наполеона Бонапарта
Музейный комплекс Лувр в Париже. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Во Франции сообщили о вооруженном ограблении в одном из самых известных музеев мира Лувре. Инцидент произошел утром 19 октября, во время открытия музея для посетителей.

О происшествии на своей странице в соцсети X рассказала министр культуры Франции Рашида Дати.

Читайте также:

Что украли в Лувре

Французская чиновница отметила, что никто из сотрудников и туристов не пострадал. По ее словам, грабеж был совершен в первые минуты после открытия, когда в зале еще не было большого скопления людей. 

Полиция Франции
Французская полиция перекрыла улицу. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Французские СМИ утверждают, что из коллекции музея похищены девять ювелирных предметов, принадлежавших Наполеону I и его супруге: среди них ожерелье, брошь и тиара, оцениваемые в миллионы евро. Власти пока не раскрывают, как именно злоумышленникам удалось проникнуть в здание.

Что известно о расследовании

По данным окружения министра, к преступлению могут быть причастны несколько человек, которые сейчас находятся в розыске. Ведется масштабная операция полиции по поиску подозреваемых и возможных посредников.

В официальном заявлении Лувра говорится, что музей закрыт "по исключительным причинам" и останется недоступным для публики до завершения следственных действий. 

Напомним, украинка рассказала, сколько потратила за день жизнь в Париже и чем там занималась. 

Бывший президент Франции Николя Саркози может провести в тюрьме несколько ближайших лет. 

Франция Лувр Париж ограбление преступление Наполеон
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
