Бывший президент Франции приговорен к пяти годам лишения свободы

Бывший президент Франции Николя Саркози. Фото: REUTERS/Stephanie Lecockq

Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный за "преступный сговор" по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года, начнет отбывать наказание 21 октября в парижской тюрьме Ла Санте.

Об этом сообщило издание BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Саркози сядет в тюрьму 21 октября

Парижский уголовный суд признал Саркози виновным в том, что он позволил своим соратникам установить контакты с режимом Муаммара Каддафи для незаконного получения средств, которые использовались во время его предвыборной кампании.

Суд назначил бывшему главе государства пять лет лишения свободы, частично условно, по статье о "преступном сговоре". В то же время он был оправдан по другим обвинениям - в "пассивной коррупции" и "сокрытии хищения государственных средств".

После трех месяцев слушаний Национальная финансовая прокуратура Франции заявила, что Саркози "заключил фаустовское соглашение" с ливийским диктатором, а сам он выступал "спонсором" этой схемы незаконного финансирования.

Хотя адвокаты Николя Саркози подали апелляцию, суд постановил, что приговор должен быть выполнен в порядке отсроченного содержания под стражей. Поэтому бывший президент проведет время в тюрьме до рассмотрения апелляции.

У Саркози не будет VIP-условий в тюрьме

Журналисты отмечают, что Ла Санте - одна из старейших тюрем Франции, расположенная в 14-м округе Парижа. Здесь есть специальный блок для содержания уязвимых лиц, где, вероятно, и будет отбывать наказание 70-летний Саркози. Как отметил представитель профсоюза Force Ouvrière Уго Витри, условия содержания там не отличаются от других камер: "Никаких особых льгот не будет. Условия такие же, как и для остальных заключенных".

По тому же делу приговоры получили и ближайшие соратники Саркози. Бывший руководитель аппарата Клода Геана приговорен к шести годам лишения свободы за пассивную коррупцию, без ордера на арест по состоянию здоровья. Он также должен заплатить 30 тысяч евро антикоррупционной ассоциации Anticor. Другой соратник, бывший министр Брис Ортефе, наказан двумя годами лишения свободы с возможностью условного отбывания под электронным контролем и штрафом в 50 тысяч евро.

Впрочем, это не единственное дело, в котором фигурирует бывший президент. Уже 26 ноября Кассационный суд Франции рассмотрит его апелляцию по делу "Бигмалион", где Саркози ранее получил один год лишения свободы, из которых шесть месяцев — без возможности изменения наказания.

Напомним, тем временем во Франции в отставку подал премьер-министр Себастьян Лекорню.

Добавим, что громкие судебные процессы вокруг топ-политиков состоялись и в марте. Тогда осудили экс-лидера ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.