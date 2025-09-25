Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к заключению в тюрьму

Экс-президент Франции Николя Саркози. Фото: Reuters

Парижский суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в сговоре из-за финансирования его избирательной кампании Ливией. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом информирует Reuters в четверг, 25 сентября.

Экс-президента Франции приговорили к пяти годам заключения

По данным СМИ, Парижский уголовный суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам лишения свободы за финансирование предвыборной кампании ливийским режимом Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах.

Следовательно, Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы с отсроченным приказом об аресте. По информации BFMTV, Саркози вручат повестку о явке в Национальную финансовую прокуратуру, которая назначит дату его заключения. Это наказание будет подлежать немедленному исполнению даже несмотря на его апелляцию.

Кроме того, экс-президенту Франции назначили 100 тысяч евро штрафа и запретили занимать государственные должности на 5 лет.

"То, что произошло сегодня в этом зале суда в Париже, чрезвычайно серьезно для верховенства права", — заявил бывший президент.

В то же время Саркози объявил о подаче апелляции.

Однако суд оправдал Саркози по всем другим обвинениям, в частности в коррупции и получении незаконного финансирования избирательной кампании.

Среди других обвиняемых в суде были бывший помощник Саркози Клод Геан и бывший министр внутренних дел Брис Ортефе — обоих приговорили за коррупцию к 6 и 2 годам тюрьмы. Трое других обвиняемых были оправданы.

Известно, что следствие длилось более 10 лет. В деле фигурировали показания о чемоданах с пятью миллионами евро, якобы доставленных в Париж из Ливии в 2006-2007 годах. По версии обвинения, именно эти средства могли лечь в основу предвыборной кампании Саркози.

Сам Саркози на протяжении всего процесса отрицал обвинения.

