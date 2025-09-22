В США рассмотрят иск Макронов против блогера Кэндис Оуэнс

Жена Эмманюэля Макрона Брижит Макрон (в центре). Фото: Eliot Blondet/Pool via REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с женой Брижит готовятся доказывать в американском суде безосновательность клеветы, распространенной о первой леди. По словам адвоката семьи Тома Клера, супруги представят фотографические материалы и научные выводы, подтверждающие женскую идентичность Брижит Макрон.

Об этом сообщает BBC.

Действия Макронов будут лишь началом процесса по иску против американского ультраконсервативного блогера Кэндис Оуэнс, которая активно продвигает конспирологическую теорию о том, что жена президента якобы родилась мужчиной.

Адвокат Том Клэр отметил, что слухи и клеветнические публикации о поле шокировали и очень расстроили Брижит Макрон. Кроме того, под давлением и ее муж Эмманюэль. Хотя президент пытается сохранять спокойствие, нападки на семью раздражают его.

Том Клер также заявил, что супруги готовы предоставить суду как личные фото, в частности с периода беременности и воспитания детей, так и экспертные заключения. Все материалы будут переданы в процессуальном порядке, с соблюдением правил защиты частных данных.

"Очень трудно осознавать, что приходится доказывать очевидное. Но Брижит готова пройти этот процесс, даже если это будет означать дискомфорт и раскрытие частных данных", — отметил адвокат.

Кто такая Кэндис Оуэнс

Кэндис Оуэнс, известная своими ультраправым взглядам и многомиллионной аудиторией в соцсетях. Она еще в 2024 году заявила, что готова поклясться и поставить на кон "всю свою репутацию", чтобы подтвердить собственную теорию об истинном поле Брижит Макрон.

Для этого она выпустила серию видео под названием "Превращение в Брижит", где повторила обвинения французских блогеров Амандин Руа и Наташи Рей. Те в 2021 году обнародовали видео, в котором утверждали, что настоящая Брижит якобы умерла подростком, а ее брат Жан-Мишель "занял" ее место. Впрочем, эта безумная версия была полностью опровергнута: брат Брижит на самом деле жив, а распространенные утверждения признаны ложными.

Во Франции Макроны уже выигрывали суд против Руа и Рей в 2024 году, однако апелляция в 2025-м отменила решение на основании свободы слова. Теперь супруги подали отдельный иск в США. В отличие от Франции, здесь истцам по делам о клевете против публичных лиц необходимо доказать не только ложность информации, но и сознательное ее распространение с целью нанести вред.

Эмманюэль Макрон в комментарии журналу Paris Match объяснил, почему решил бороться с этим делом именно через суд: "Речь идет о защите моей чести! Потому что это чушь. Это человек, который прекрасно знал, что распространяет ложь, и делал это с целью нанести вред — в пользу идеологии, связанной с ультраправыми лидерами".

Напомним, вокруг пары Эмманюэля и Брижит Макрон нередко ходят различные слухи. Так летом 2025 года папарацци зафиксировали момент, как она дала ему пощечину. Впоследствии об инциденте в самолете высказался и сам Эмманюэль Макрон, который заявил, что журналисты не так поняли жест между супругами.