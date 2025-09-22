В США рассмотрят иск Макронов против блогера Кэндис Оуэнс

Брижит Макрон представит доводы против клеветы о смене пола
Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с женой Брижит готовятся доказывать в американском суде безосновательность клеветы, распространенной о первой леди. По словам адвоката семьи Тома Клера, супруги представят фотографические материалы и научные выводы, подтверждающие женскую идентичность Брижит Макрон.
Об этом сообщает BBC.
Макроны будут доказывать через суд, что Брижит на самом деле женщина
Действия Макронов будут лишь началом процесса по иску против американского ультраконсервативного блогера Кэндис Оуэнс, которая активно продвигает конспирологическую теорию о том, что жена президента якобы родилась мужчиной.
Адвокат Том Клэр отметил, что слухи и клеветнические публикации о поле шокировали и очень расстроили Брижит Макрон. Кроме того, под давлением и ее муж Эмманюэль. Хотя президент пытается сохранять спокойствие, нападки на семью раздражают его.
Том Клер также заявил, что супруги готовы предоставить суду как личные фото, в частности с периода беременности и воспитания детей, так и экспертные заключения. Все материалы будут переданы в процессуальном порядке, с соблюдением правил защиты частных данных.
"Очень трудно осознавать, что приходится доказывать очевидное. Но Брижит готова пройти этот процесс, даже если это будет означать дискомфорт и раскрытие частных данных", — отметил адвокат.
Кто такая Кэндис Оуэнс
Кэндис Оуэнс, известная своими ультраправым взглядам и многомиллионной аудиторией в соцсетях. Она еще в 2024 году заявила, что готова поклясться и поставить на кон "всю свою репутацию", чтобы подтвердить собственную теорию об истинном поле Брижит Макрон.
Для этого она выпустила серию видео под названием "Превращение в Брижит", где повторила обвинения французских блогеров Амандин Руа и Наташи Рей. Те в 2021 году обнародовали видео, в котором утверждали, что настоящая Брижит якобы умерла подростком, а ее брат Жан-Мишель "занял" ее место. Впрочем, эта безумная версия была полностью опровергнута: брат Брижит на самом деле жив, а распространенные утверждения признаны ложными.
Во Франции Макроны уже выигрывали суд против Руа и Рей в 2024 году, однако апелляция в 2025-м отменила решение на основании свободы слова. Теперь супруги подали отдельный иск в США. В отличие от Франции, здесь истцам по делам о клевете против публичных лиц необходимо доказать не только ложность информации, но и сознательное ее распространение с целью нанести вред.
Эмманюэль Макрон в комментарии журналу Paris Match объяснил, почему решил бороться с этим делом именно через суд: "Речь идет о защите моей чести! Потому что это чушь. Это человек, который прекрасно знал, что распространяет ложь, и делал это с целью нанести вред — в пользу идеологии, связанной с ультраправыми лидерами".
Напомним, вокруг пары Эмманюэля и Брижит Макрон нередко ходят различные слухи. Так летом 2025 года папарацци зафиксировали момент, как она дала ему пощечину. Впоследствии об инциденте в самолете высказался и сам Эмманюэль Макрон, который заявил, что журналисты не так поняли жест между супругами.
